El Rei Felip VI ha felicitat aquest dimarts a la tarda el 25è aniversari del Saló Internacional de la Logística (SIL), que se celebrarà al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona entre dimecres i divendres, i al qual ha exalçat com a "referent " a la Mediterrània i l'Atlàntic.

Ho ha dit en la seva intervenció, en què ha parlat en català i en castellà, al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a La Nit de la Logística, que dóna el tret de sortida al saló, en què ha destacat el pes del sector logístic a Espanya.

"Espanya és una potència logística de primer ordre, amb una situació geoestratègica que ens proporciona una dimensió global i ens permet comprendre connexions geogràfiques molt més àmplies", així com l'accés a un mercat de més de 500 milions de consumidors, que és Europa.

Ha assegurat que, en un context d'obertura comercial i globalització econòmica, el desenvolupament de serveis logístics és "fonamental per elevar la competitivitat", alhora que es promou una sostenibilitat més gran i un menor impacte mediambiental.

Felip VI ha destacat la xarxa d' infraestructures de transport que fan que Espanya "sigui líder a Europa i el tercer al món per la seva xarxa d'alta velocitat", i també ha posat èmfasi en els 46 ports d'interès general, alguns dels quals estan al 'top-20' en moviment de contenidors i connectivitat marítima portuària.

LLABOR DE LA ZONA FRANCA

Ha elogiat la tasca de la Zona Franca de Barcelona i el seu "esforç durant aquests 25 anys perquè Barcelona i Espanya allotgessin una de les fires logístiques més importants del món".

"Aquesta setmana l´atenció mundial d´aquest àmbit es concentra aquí, a Barcelona", i ha recordat que, en el marc del SIL, la ciutat també acull el 39 Congrés de la Federació d´Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d´Amèrica Llatina i el Carib (Alacat), la MedaLogistics Week, el Congrés Anual de l'Associació Europea de Logística (Eurolog) i el Council Supply Chain Management Professional.

AUTOMATITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ

També ha afirmat que, al llarg d'aquests 25 anys, el SIL ha tractat de donar resposta als reptes que ha afrontat el sector, com l'augment de l' automatització i la digitalització en els processos logístics, la implementació de pràctiques sostenibles i l'auge del comerç electrònic, i ha subratllat el paper fonamental de les persones, “el capital més valuós” de la logística.

"El SIL ha realitzat un gran treball reinventant-se edició rere edició, sempre amb el suport del sector i, per descomptat, amb el de les empreses i entitats que col·laboren i participen i fan possible la celebració de l´esdeveniment cada any", ha sostingut el Rei .

Finalment, ha animat els assistents a continuar treballant per "connectar comunitats, superar barreres geogràfiques, fronteres i oceans".

"REFERENT MUNDIAL DE LA LOGÍSTICA"

El president del Saló Internacional de la Logística (SIL) i delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha celebrat que la trobada ha esdevingut un "referent mundial de la logística".

Navarro ha recordat els inicis del SIL i el paper que va tenir l'exdelegat especial de l'Estat al CZFB Enrique Lacalle en la seva creació, amb el primer Simposi el 1998 i el primer SIL el 1999.

Ha subratllat que “la logística mou el món”, tal com es va veure durant la pandèmia, moment en què, textualment, si les mercaderies arribaven era per la logística.

El delegat especial ha posat èmfasi que la logística s'adapta a les necessitats de la societat, amb noves tecnologies, nous tipus de mobilitat i els requeriments de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

SECTOR "ENTRANYABLE"

Ha explicat que el sector logístic és "entranyable" i que té, en les seves paraules, una gran qualitat humana.

Sobre l'edició d'aquest any, ha detallat que participaran 650 empreses, de les quals el 40% són internacionals, fet que demostra que "és una fira global", i amb 400 'speakers'.