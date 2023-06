Diner / @EP

L' economia espanyola creixerà aquest any i el següent per sobre de la mitjana estimada per a la zona de l'euro, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que ha revisat a l'alça els seus pronòstics d'expansió del PIB d'Espanya per al 2023 i el 2024 , quan el país es beneficiarà "d'una despesa pública considerable", vinculada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RTRP).

Segons les noves projeccions, contingudes al seu informe 'Perspectives Econòmiques' , el PIB espanyol creixerà aquest any un 2,1%, significativament per sota del 5,5% registrat el 2022, però quatre dècimes per sobre de la previsió de l'OCDE per a Espanya publicada el mes de març passat, mentre que de cara al 2024, l'organització ha elevat en dues dècimes el pronòstic i ara espera que l'economia espanyola creixerà un 1,9%.

Així, la previsió de l'OCDE és la mateixa que la del Govern espanyol, que va mantenir el 2,1% el creixement per a aquest any en el pla d'estabilitat remés a Brussel·les, però no així la del 2024, ja que l'Executiu de Pedro Sánchez estima una alça del PIB del 2,4%, per sobre de l'1,9% estimat per l'OCDE.

D'aquesta manera, Espanya continuarà creixent per sobre de la mitjana de la zona euro, per a la qual el 'thinktank' de les economies avançades anticipa una expansió del 0,9% el 2023 i de l'1,5% el 2024. De fet, l'economia espanyola, malgrat l'alentiment respecte del 2022, registrarà el creixement més gran del PIB entre les principals economies de la zona euro.

En concret, l'OCDE preveu que Alemanya s'estancarà el 2023 i creixerà un 1,3% el 2024; França, un 0,8% i un 1,3%, respectivament; i Itàlia un 1,2% aquest any i un 1% el següent.

"Davant d'un entorn desafiador en el context de la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna, l'economia espanyola s'ha mantingut notablement bé", destaca l'OCDE en la seva anàlisi, assenyalant que la confiança d'empreses i consumidors ha millorat des de la tardor passada, encara que la confiança dels consumidors continua sent molt baixa.

Així mateix, apunta que el creixement del PIB espanyol es beneficiarà d'una despesa pública considerable vinculada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RTRP), mentre que adverteix de diferents riscos per a les perspectives, inclosa una escalada de la guerra a Ucraïna que podria fer pujar els preus de l'energia i l'augment de les vulnerabilitats macrofinanceres, ja que el augment ràpid de les taxes d'interès podria augmentar el risc de contagi financer a través del sistema financer mundial.

MODERACIÓ DE LA INFLACIÓ

Pel que fa a l'evolució dels preus, l'organització confia que la taxa general d'inflació harmonitzada es moderi aquest any al 3,9% des del 8,3% de l'any passat, fet que suposa tres dècimes menys que el previst el passat mes de març, mentre que per al 2024 la taxa es mantindrà al mateix nivell, una dècima menys del que s'esperava anteriorment.

Tot i això, l'OCDE és una mica menys optimista respecte de l'evolució de la inflació subjacent, que exclou l'impacte d'energia i aliments, ja que espera una moderació al 4,8% aquest any, davant el 5% estimat al març, mentre que per al 2024 manté al 3,7% la seva expectativa.

D'aquesta manera, la taxa d'inflació general d'Espanya es mantindria aquest any molt per sota de la mitjana de la zona euro, estimada en el 5,8%, encara que el 2024 l'OCDE preveu que la pujada dels preus entre els Vint serà menys intensa que a Espanya, amb una taxa mitjana del 3,2%.

Així mateix, mentre que aquest any la inflació subjacent d'Espanya serà lleugerament inferior al 5,4% estimada per a la zona euro, el proper any la dada espanyola se situarà una dècima per sobre de la mitjana del 3,7% de la zona de l'euro.

D'altra banda, les previsions contemplen que la taxa d'atur baixarà al 12,8% des del 12,9% i es reduirà fins al 12,4% l'any que ve, cosa que, juntament amb la moderació de la inflació, donarà suport al consum de les llars.

MILLORA DEL DÈFICIT

En les noves projeccions macroeconòmiques, l'OCDE confia que el desequilibri negatiu dels comptes públics d'Espanya millorarà aquest any i el següent, en part davant la perspectiva que algunes de les mesures de suport a les llars i empreses per fer front a l'augment dels costos finalitzin el juny del 2023, encara que s'espera que la retallada de l'IVA als aliments i els subsidis a les tarifes de transport s'ampliïn fins a finals del 2024.

Tot i això, l'organització preveu que les retallades d'impostos sobre l'energia s'eliminin parcialment el 2024 i, en general, apunta que la política fiscal serà lleument restrictiva durant 2023-24, cosa que permetrà que el dèficit públic disminueixi al 3,5 % del PIB el 2023 i al 3,2% del PIB el 2024 des del 4,8% de l'any passat. En canvi, el Govern espanyol preveu que el 2024 el dèficit públic se situa per sota del 3%, mig punt menys del que estima l'OCDE.

Pel que fa al deute públic, les projeccions del 'think tank' per a les economies avançades anticipen una lenta disminució de la ràtio sobre PIB al 110,8% aquest any i al 109,9% el 2024.

"El que estem recomanant per a Espanya és que, en el futur, la postura fiscal ha de canviar per abordar l'elevat deute, aquesta és l'expectativa", ha assenyalat en roda de premsa l'economista en cap de l'OCDE, Clare Lombardelli, per a qui, a mesura que la inflació retrocedeix, "les mesures de suport fiscal, com també en el cas d'altres països, s'han de reduir i orientar millor".

Així mateix, Lombardelli ha assenyalat la importància per a Espanya de la qüestió de la productivitat, apuntant que el pla de recuperació s'hauria de fer servir per mantenir-la i augmentar-la. "Això és el que recomanaríem allà i, per descomptat, Espanya necessita continuar amb la transició cap a la transició verda lluny dels combustibles fòssils", ha postil·lat.