Foto: @CatPress

Aquest dimecres ha tingut lloc l'acte inaugural del Saló Internacional de Logística 2023 (SIL) en un acte presidit per la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , el Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent , Vice Lehendakari i consellera de Treball i Ocupació del Govern Basc, Idoia Mendia , i la tercera tinenta d'alcalde en funcions de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet , el president del SIL, Pere Navarro , el president d'ALACAT, Moisès Solís , i la directora general del SIL, Blanca Sorigué .

Aquesta edició és especial pel fet de ser el 25è aniversari de l'esdeveniment i el tret de sortida ha comptat amb personalitats importants a nivell internacional. Pere Navarro ha posat èmfasi en el paper de la logística actualment, en un món canviant i que està en auge per donar resposta a totes les necessitats del consumidor. "La logística és una cosa que s'ha d'innovar anar canviant en funció de les necessitats i les tecnologies, però no es pot aturar a pensar com ho farà, perquè si es para la logística, es para el món", reivindicava.

Aquest matí ha tingut lloc l'acte inaugural d'una nova edició del Saló Internacional de la Logística (SIL), una de les fires mundials més grans de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain, i el referent a Espanya, la Mediterrània i Amèrica Llatina, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , que se celebrarà fins al proper 9 de juny i que aquest any commemora el seu 25è aniversari.

L'acte d'inauguració, que s'ha tingut lloc a les 10.00 hores al pavelló 8 al Recinte de Montjuïc-Plaça Espanya de la Fira de Barcelona, ha estat presidit per Raquel Sánchez , ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, qui ha reiterat el suport a l'esdeveniment assegurant que “el SIL ha convertit Barcelona en l'epicentre de logística a nivell mundial, un pont entre Europa, Amèrica Llatina i el Mediterrani. El sector, que es troba en una missió transcendental i determinant per a l'economia i la societat, passa per la sostenibilitat i la digitalització. L'electrificació, l'automatització, l'Internet de les Coses o la Intel·ligència Artificial són banderes que marquen tendència i ens permetran afrontar els desafiaments que tenim com a societat”.

I continua “La indústria logística que aglutina prop del 10% amb els subsectors connexos, més de 200.000 companyies i gairebé 1 milions de treballadors són una de les fortaleses del nostre país, que gaudeix d'una posició privilegiada com una porta a Europa. Les xarxes i les infraestructures de què disposem es troben entre les 7 millors del món”.

Sánchez ha estat acompanyada per Roger Torrent , conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya; Laia Bonet , tercera tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona en funcions; Idoia Mendia , vicelehendakari segona i consellera de Treball i Ocupació del Govern Basc; Moisés Solís , president d'ALACAT; Pere Navarro , president del SIL, i Blanca Sorigué . directora general del SIL, entre d'altres personalitats.

Per la seva banda, Pere Navarro ha assenyalat que “en 25 anys, la fira ha estat un espai on els professionals de l'àrea es reuneixen per compartir coneixements, explorar noves tendències i establir relacions comercials sòlides. Aquests dies esperem que ens visitin més de 12.000 professionals, i comptem amb la participació de 650 empreses, un 40% internacionals. Per nosaltres sempre ha estat clau la internacionalitat; tenir un caràcter obert a nous països i empreses, amb presència de professionals de tots els continents” .

Amb motiu del 25è aniversari de l'esdeveniment, durant l'acte inaugural, el SIL ha reconegut durant l'acte inaugural el suport de les institucions públiques que han apostat any rere any per contribuir al desenvolupament de la fira, com són: Port de Barcelona, Port de Tarragona, Ports de l'Estat, ADIF, Renfe, Correus, AENA, SEPES, Cimalsa, ALACAT i Govern Basc .

En relació amb això, Blanca Sorigué , ha assegurat que “el fet que Barcelona s'hagin convertit en una zona capdavantera en l'entorn logístic no hagués estat possible sense el suport de les administracions i empreses públiques que han servit de guia per potenciar el nostre sector. Ahir nit a La Nit de la Logística reconeixíem el sector privat, i avui en aquest acte inaugural del SIL 2023 volem fer un reconeixement al sector públic, perquè el suport dels professionals del sector ha estat fonamental per consolidar el SIL com la gran fira internacional del sector. Són els veritables protagonistes d'aquest 25è aniversari” .

El protagonisme d'aquesta primera jornada ha recaigut a Euskadi , comunitat autònoma convidada a la present edició del SIL, que ha celebrat el seu acte central aquest migdia a la fira on ha mostrat el seu potencial industrial i logístic, així com la seva aposta per la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica per a la logística del futur. En paraules de la mateixa Idoia Mendia: “La logística i infraestructures d'Euskadi formen un projecte sòlid, sostenible i amb gran capital humà. Preparat per estendre una mà davant de tots els desafiaments que enfrontem. I ho farem connectant amb empreses, persones i el territori, amb capacitats tecnològiques, formatives i innovadores”. I ha assenyalat “Euskadi és el lloc per connectar. Una aposta segura per a Espanya i per a Europa. Un node de connexió de nord a sud i d'est a oest que té l'interès social, la innovació i la sostenibilitat, com una aposta integral i intel·ligent, per ser un pont entre territoris, empreses i persones”.

En aquesta primera jornada intensa de la fira han donat inici també quatre dels cinc congressos internacionals que se celebraran de manera simultània en el marc del SIL: el 39è Congrés ALACAT , la 18a European Conference & European Research Seminar del CSCMP , i la 26a edició d'EUROLOG i el SILKnowledge . De la mateixa manera, demà s'inaugurarà la 19a MedaLogistics Week .

Entre altres actes celebrats avui al SIL destaca la presentació de l' informe anual sobre l'impacte de la logística a l'economia , elaborat per PIMEC i el Clúster Logístic de Catalunya . Aquest informe constata que entre el 2011 i el 2014 la competitivitat del sector observa una evolució positiva (del 50% al 45%), mentre que entre el 2015 i el 2019 augmenta fins a situar-se al 55% i es dispara el 2020 fins al 69%. Entre el 2013 i el 2014 la competitivitat del factor treball de la logística és més alta que la del conjunt de l'economia, fet que es reverteix entre el 2015 i el 2019 i s'accentua el 2020.