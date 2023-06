Foto: SIL

Aquesta és la programació del proper dijous 8 de juny:

9:00 - 18:00 h: 15th MedPorts & Shipping Summit (SIL Auditorium)

9:00h - Inauguració oficial

10:30 h - Ports i Connectivitat a l'Era de les Disrupcions

Els ports són punts nodals a les cadenes de subministrament mundials, passarel·les entre la terra i el mar. En un món en canvi constant, els ports han de respondre a reptes globals, regionals i locals. Els ports mediterranis han de millorar la competitivitat dels seus clients construint una infraestructura de categoria internacional a l'Orient Mitjà, Àfrica i Europa. La connectivitat portuària és clau per millorar la capacitat de les regions de connectar-se amb el món. En els dos darrers anys s'han produït disrupcions sense precedents a les cadenes de subministrament internacionals que han empitjorat la connectivitat dels ports mediterranis. Quines són les perspectives del sector per als propers mesos i anys?



12:00 h - La Mediterrània: cap a una Indústria Marítima i Portuària Sostenible

La zona de control d'emissions de sofre (SECA, per les sigles en anglès) entrarà aviat en vigor a la regió mediterrània. Les navilieres que connecten les diferents ribes de la Mediterrània utilitzen cada cop més el GNL. També s'estan introduint les bateries elèctriques. Hi ha plans per invertir en fàbriques que produeixin metanol verd. La Mediterrània pot liderar el planeta en la descarbonització del sector marítim i portuari?



13:30 h - Ports Intel·ligents de la Mediterrània: Impulsant la Transformació Digital

La digitalització està canviant la forma en què operen els ports i el sector del transport marítim, afectant tota la cadena de subministrament marítim i logístic. Té molts beneficis com ara la millora de l'eficiència i la seguretat, la reducció d'emissions... però també molts reptes. Calen noves competències i l'oferta formativa ha d'evolucionar per adaptar-se a la nova era digital. Els ports mediterranis són un bon exemple d'integració de les tecnologies a la indústria portuària i marítima, però encara queda molt per fer.

10:00h - 11:00h: Reptes de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) a l'Horitzó 2030 (SIL Knowledge C)

10:00 h - 11:00h: Gestió del Risc a les Cadenes de Subministrament (SIL Knowledge B)



10:00h - 12:00h: Estudi FERRMED sobre l'Optimització del Trànsit i la Transferència Modal a la UE. Presentació de les conclusions principals i recomanacions.

10:00 h – Sessió inaugural

10.50 h - Presentació de les Conclusions Principals i Recomanacions de l'Estudi FERRMED

11:15 h - Sistema de Transport Ferroviari Ràpid, Flexible i Integrat FERRMED (+FIRRST)

11:35 h - Estudi FERRMED/+ FIRRST - Anàlisi Socioeconòmic i Mediambiental

11:45 h - Observacions finals

11:00h - 12:00h: El Camí cap a la Descarbonització del Sector Logístic: Casos d'Èxit (SIL Knowledge B)

11:00h - 12:00h: Biocombustibles de Segona Generació a la Descarbonització del Transport. La Visió de Maersk, Renfe i Cepsa (SIL Knowledge C)

12:00h - 13:00h: Sostenibilitat i Innovació per a la Descarbonització de les Cadenes de Subministrament del Transport, Logística i Distribució (SIL Knowledge B)

En un escenari canviant que planteja reptes i oportunitats nous, és el moment d'actuar per al canvi a la sostenibilitat. El sector logística, distribució i supply chain ha d'avançar en models de negoci que contribueixin a la neutralitat climàtica, i assegurin la descarbonització, la transparència i la circularitat.

12:00h - 13:00h: Transformació Digital a les Cadenes de Subministrament: evolució dels Corredors Digitals coordinant Plataformes i Actors en Entorns Internacionals (SIL Knowledge A)

Aquest panell d'experts reuneix els protagonistes principals de la gestió logística internacional per abordar la col·laboració entre actors aprofitant l'ús de les noves tecnologies. Carregadors, autoritats, plataformes i diferents agents de la cadena de subministrament tractaran la importància d'observar processos i analitzar dades per detectar colls d'ampolla, eficientar operacions i construir ecosistemes logístics competitius.

12:00h - 13:00h: Casos concrets de projectes a l'àmbit dels ports (SIL Knowledge C)

13:00h - 14:00h: Plataformes Logístiques: un Model de Competitivitat (SIL Knowledge B)

13:00h – 14:00h: Logística i Automatització 4.0: Casos d'ús i tendències de futur (SIL Knowledge C)

La robòtica i l'automatització en general, històricament presents al sector logístic, estan entrant en un punt d'inflexió significatiu. Representant el handling el 60% de les instal·lacions de robòtica industrial a Espanya, les expectatives de la robòtica mòbil en aquest camp són exponencials. Segons estadístiques d'IFR (International Federation of Robotics), l'increment de robots de servei el 2022 al sector logístic va ser del +45%, amb més de 1/3 del total de vendes de robòtica mòbil, xifres sostingudes els propers anys. I amb una tendència clara a invertir a mitjà termini el model de facturació tradicional pel de pay-per-use o Robot-as-a-Service (RaaS presenta percentatges anuals de creixement del +80%). A la taula rodona coordinada per AER Automation, representant oficial d'IFR a Espanya, parlarem de xifres, realitats i tendències.

13:00h - 14:00h: Bill of Cargo Rights (SIL Knowledge A)

15:00h - 16:30h: Jornada QUO VADIS MERCADERIES: Un Mapa Europeu de la Logística Multimodal, Mito o Realitat? (SIL Knowledge B)



15:30h - 16:30h: L'Impacte de la "Llei de l'Impost al Plàstic" (SIL Knowledge A)

15:30h - 16:30h: UfM Conference: Transport marítim Green a la Mediterrània (SIL Auditorium)



16:30h - 17:30h: Noves Masses i Dimensions Màximes al Transport de Mercaderies per Carretera (SIL Knowledge A)

16:30h - 17:30h: "Race to Zero" al Retail (SIL Knowledge C)

16:30h - 17:30h: Impacte en Empreses de Logística a la Nova Relació Espanya - Regne Unit (SIL Knowledge B)