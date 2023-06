El 53% dels 291 municipis a Espanya que complirien amb els criteris per ser declarats com a 'zones de mercat residencial tensionat' han votat un partit que s'ha pronunciat en contra de la recent aprovada Llei d'Habitatge , d'acord un estudi publicat per idealista.

Arxiu - La meitat de municipis amb zones tensionades vota partits en contra de la Llei d'Habitatge, segons idealista. - EUROPA PRESS - Arxiu

El portal immobiliari assenyala, que en concret, el 49% d'aquestes localitats va votar el Partit Popular, "el principal partit de l'oposició, que ha declarat el seu rebuig a aplicar qualsevol intervenció a l'arrendament".

Per contra, en un 39% d'aquestes poblacions, el guanyador dels comicis municipals va ser un partit que sí que aposta pel límit als lloguers, la majoria el PSOE. El 8% restant correspon a llistes locals que no han ofert la seva opinió sobre la nova Llei d'Habitatge.

La Llei d'Habitatge, en vigor des del 26 de maig passat, estableix la declaració per part de les comunitats autònomes de zones de mercat residencial tensionat, que suposen un límit als nous contractes que es realitzin en aquestes àrees, entre altres mesures, recorda el portal, i afegeix que aquestes "es poden quedar en paper mullat" atesos els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig passat.

Per comunitats autònomes, Andalusia (63), Comunitat Valenciana (58), Catalunya (38) i Madrid (33) són les regions on més municipis podrien declarar-se com a zones tensionades de lloguer. Tot i això, només el Govern català ha afirmat que sí que aplicaria aquest punt de la Llei d'Habitatge, segons assenyala l'estudi.

Mentre a Andalusia, el 60% dels municipis proclius a ser declarats tensionats va deixar com a formació més votada un partit que s'ha mostrat en contra del control de lloguers, a Catalunya, el 74% d'aquests municipis va votar-hi a favor, sent la llista més votada un partit que ha declarat la intenció d'aplicar límits al mercat d'arrendament, indica idealista.

A la Comunitat de Madrid, les localitats que poden declarar-se com a zones 'tensionades' que han votat per un partit en contra de la Llei es dispara i arriba a ser de fins al 76%, mentre a la Comunitat Valenciana la situació s'equipara amb un percentatge de 50% de vots per una formació contra, i un 45% per una a favor.

Només a Catalunya (74%), Castella-la Manxa (73%) i les Canàries (56%), les llistes més votades als municipis on es podrien declarar zones de mercat tensionat està a favor d'aquesta mesura.

A Castella i Lleó (43%) i Astúries (50%) hi ha un empat entre els vots a una formació a favor ia una altra en contra. Mentre que a Aragó, Navarra i la Rioja al 100% dels municipis 'tensionats', la formació més votada està en contra de limitar els preus del lloguer.

Després de la bolcada que van suposar els resultats de les darreres eleccions autonòmiques i municipals el 28-M, l'estudi ressalta que només quatre comunitats autònomes estarien governades per partits que s'han expressat a favor de decretar àrees de mercat residencial tensionat, sent aquesta una competència autonòmica . Només a Extremadura quedaria "a l'aire" la resolució en espera de la formació de pactes de les llistes més votades.