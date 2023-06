Foto: Freepik

L'arribada de l'estiu significa per a molts l'inici d'una nova etapa laboral, caracteritzada normalment per una durada curta a causa de l'estacionalitat i per una intensitat que de vegades es tradueix en l'execució d'hores extres. Si bé és obligatori que aquestes hores es compensin de manera econòmica o amb hores de descans tal com exposa el Ministeri de Treball i Economia Social, la realitat és que són molts els espanyols que no veuen ni un euro a canvi de la feina extra. De fet, segons les darreres dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), gairebé la meitat de les hores extres no són remunerades . Es tracta d'un fenomen que afecta professionals de tots els sectors, encara que els que més hores extra solen registrar, segons dades de la UGT, són la sanitat, l'educació i les activitats de les llars.

Aquest ritme de treball extra no cessa: de fet, es calcula que a Espanya ara es fan més hores extres que en anys anteriors . Concretament, el 2022 passat es van realitzar gairebé 7 milions d'hores extres, fet que suposa un 8% més que el 2022. Per poder posar remei a aquesta situació, primerament és necessari disposar d'una eina de fitxatge i control horari que permeti als treballadors calcular i demostrar el total dhores extres. Segons Marcelo Dos Reis, Director General del Grup SPEC , “fitxar és un recurs al servei del treballador i ha de servir com a eina perquè aquests puguin portar un recompte exacte de les seves hores extres i poder reclamar així la remuneració deguda”.

Cal destacar que, el fitxatge, a més de ser beneficiós per a empreses i treballadors, és obligatori des del 2019, per la qual cosa el recompte de les hores extres hauria d'estar generalitzat a tots els sectors . Tot i això, "són moltes les empreses que encara no tenen un sistema de fitxatge o, si en tenen, no és l'adequat o és poc pràctic", aclareix Marcelo Dos Reis. El Director General del Grup SPEC afegeix que, “ dur a terme inspeccions per controlar com s'està implementant aquesta obligatorietat és imprescindible perquè no se segueixin donant injustícies com la no remuneració de les hores extres ”. Pel que fa als treballadors, Dos Reis aclareix que “el millor és que els treballadors fitxin degudament. Tot i que puguin pensar que és una eina que els controla o que fitxar no té utilitat, la realitat és que realitzar aquesta tasca diària pot solucionar molts problemes per al treballador a llarg termini”.