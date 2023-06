Salverm la Ryder Cup 2031 / Foment

Representants del món econòmic i empresarial català s’han reunit per mostrar el seu suport a la candidatura Costa Brava-Barcelona per a la Ryder Cup del 2031, la competició de golf més prestigiosa del món i un dels esdeveniments esportius més populars. Diversos representants del món de l’esport, social i econòmic s’han reunit a la seu de Foment del Treball per donar suport al manifest ‘Salvem la Ryder!’ perquè és un projecte que representa una gran oportunitat per a les comarques gironines i per a Catalunya. Per això les entitats que hi donen suport lamenten que la Generalitat de Catalunya no doni un suport ferm al projecte. En aquest sentit, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha exposat que “seria imperdonable i de greu irresponsabilitat per part del Govern de la Generalitat que la Ryder Cup es traslladés a Madrid, que la prioritat dels organitzadors és Catalunya”.

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Golf, Ramon Nogué, ha indicat que “posem en relleu que la celebració de la Ryder Cup a Catalunya tindria un gran efecte en l’economia, ja que atrauria visitants de tot el món i aportaria un impacte de més de 1.300 milions d’euros al territori, així com un miler de llocs de treball”. A banda, el president Nogué ha assenyalat que “lamentem la desinformació sobre la qüestió de l’aigua, i més en un context tan complicat: demanem respecte i frenar la demonització que pateix aquest esport” i ha afegit que “des de que al 1999 es va inaugurar el primer camp de golf de PGA Catalunya s’han regat amb aigua 100% reciclada”.

El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, ha subratllat el pes del gol i de l’esport en l’economia catalana així com la rellevància transversal que té en camps com l’educació o el turisme.

El president Sánchez Llibre ha posat èmfasi en que “a Catalunya sempre ha estat un èxit la col·laboració publicoprivada, forma part de la nostra cultura política, de la nostra cultura empresarial”, per agregar que “la mostra d’aquesta fórmula d’èxit van ser els Jocs Olímpics de 1992, o més recentment la Copa Amèrica de vela”.

Per la seva banda, el president del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, Jaume Fàbrega, ha mantingut que “es tracta d’un esdeveniment que comportarà un impacte econòmic molt important a tot el territori de les comarques gironines, que no només es circumscriu a l’any de l’esdeveniment sinó als anteriors i posteriors”. A més, segons Fàbrega, la Ryder Cup “representarà un reclam per al turisme de qualitat, tot potenciant la desestacionalització turística i millorant la sostenibilitat”.

És destacable recordar que el Govern espanyol ja s’ha posicionat a favor, així com les Diputacions de Barcelona i Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Caldes de Malavella. A més totes les Federacions de Golf d’Espanya i els camps de golf de Catalunya han donat el seu suport a la candidatura. En cas de no comptar amb el suport del govern de la Generalitat, l’organització podria plantejar Madrid com una alternativa a la candidatura catalana dintre de l’Estat Espanyol ja que a Catalunya no hi ha altre espai que pugui acollir la competició esportiva.

PROMOCIÓ DEL TERRITORI A NIVELL MUNDIAL

Amb dades a la mà, la celebració de l’esdeveniment a Camiral Golf & Wellness, abans conegut com PGA Catalunya, comportarà un impacte econòmic molt important a tot el territori de les comarques gironines, que no només es circumscriu a l’any de l’esdeveniment sinó als anteriors i posteriors exercicis, i que representarà un reclam per al turisme de qualitat associat a aquesta modalitat esportiva. El sector turístic gironí subratlla que, segons els càlculs dels organitzadors, la Ryder Cup generarà més de 1.000 llocs de treball addicionals durant l’any de preparació i l’esdeveniment, d’aquests 350 seran permanents al lloc en que s’ha realitzat la Ryder Cup, atraurà més de 270.000 visitants i tindrà un impacte econòmic superior als 1.300 milions d’euros.

Els diners que s’invertiran per part de les administracions, aniran a promocionar mundialment la destinació Barcelona, Girona i Costa Brava amb tornejos de golf de primer nivell, cerimònies de promoció en tornejos de la Ryder Cup previs al 2031 que es faran a Nova York i Irlanda així com la promoció pròpia durant el torneig que es veurà a més de 600 milions de llars de tot el món gràcies a la retransmissió en directe del torneig de més de 2.500 hores en 180 països de tot el món.

CAMPS DE GOLF SOSTENIBLES

Aquest esdeveniment, es realitzarà a les instal·lacions de Camiral Golf & Wellness, una de les destinacions de golf pioneres a Catalunya pel seu compromís amb el territori i la sostenibilitat. Des de fa 10 anys que tenen un biòleg intern que s’encarrega de la preservació del resort i que ha invertit, fins al moment, més d’1 milió d’euros en fer que els seus camps siguin els més sostenibles, sent regats amb aigua 100% reciclada i modernitzant els sistemes de reg per a reduir el consum d’aquesta aigua en un 35%.

D’aquesta manera, les organitzacions del sector turístic i empresarial de les comarques gironines volen manifestar públicament el seu suport i reclamen el suport de la Generalitat de Catalunya perquè es pugui tancar la candidatura per acollir una de les competicions esportives més importants i seguides del món que enfronta una selecció de jugadors d’Europa i dels Estats Units. Consideren que és un projecte de país i, així mateix, demanen a l’administració catalana que també doni el seu suport per fer possible la realització d’aquest esdeveniment.