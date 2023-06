Després d'un començament d'èxit, la nova edició del Saló Internacional de la Logística (SIL) , impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , ha celebrat avui la seva segona jornada al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona de la mà de nombrosos experts que, al llarg del dia, han compartit amb tots els assistents els seus coneixements i experiències sobre els diferents sectors que formen part de la cadena de subministrament.

SIL 2023

Durant el matí, Pere Navarro , president del SIL, i Blanca Sorigué , directora general del SIL, han dut a terme el lliurament dels premis SIL a la Millor Innovació . Aquest any l'organització ha recopilat més de 150 novetats entre totes les empreses participants al SIL 2023, i el jurat n'ha destacat 27, de les quals se n'han seleccionat un total de tres guanyadors.

El premi a la Millor Innovació Privada ha estat per a Farma Services Cold, de Biomedical Logistics , el qual ha recollit Francesc Gómez, fundador i CEO de la companyia. Es tracta d'un servei integral de lloguer d'embalatge isotèrmic reutilitzable de fred passiu, que permet optimitzar els processos de manipulació i picking , refrigeració, neteja dels embalatges i lespai demmagatzematge.

En segon lloc, Vellore Cargo Community System ha estat reconeguda com a Millor Innovació Promoguda per una Institució Pública . Impulsada per Aena i desenvolupada per l'empresa Portel , es tracta d'una plataforma electrònica col·laborativa, que permet l'intercanvi d'informació entre els integrants de la comunitat de càrrega als aeroports de la xarxa Aena, tot fomentant la competitivitat de les comunitats aeroportuàries. Tomas Vázquez Gallego , cap de la Divisió de Desenvolupament de Càrrega Aèria d'Aena, i Ana Chamorro Hernández , de la divisió de Desenvolupament de Càrrega Aèria d'Aena, han estat els encarregats de recollir el guardó.

Finalment, el premi al Millor Projecte Innovador ha estat atorgat al Logistics 4.0 Incubator , el projecte liderat pel CZFB que té com a objectiu prestar serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic de diferents sectors associats a la cadena de valor de la logística susceptibles de la indústria 4.0, afegint valor tecnològic tant als productes com als processos. Una representació de les empreses del Logistics 4.0 Incubator ha rebut el premi.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona també signarà avui un acord a les 16h amb la Corporació Zona Franca Santiago, de República Dominicana , per fomentar l'economia, impulsar el sector de la logística i el creixement de la indústria 4.0 al país amb projectes conjunts.

La Setmana de la Logística més internacional

La internacionalitat del SIL es fa evident en aquesta nova edició, que acull diversos congressos internacionals. Entre ells destaca la 39a edició de l'ALACAT , el congrés més gran del sector d'Amèrica Llatina, que avui ha dut a terme interessants sessions que han posat en valor la importància de la regió per al sector logístic com

"Llatinoamèrica a l'ull de la Logística: una visió des de l'exterior". Hi ha acords comercials i associacions entre països llatinoamericans i la Unió Europea que inclouen Espanya, com l'Acord d'Associació Econòmica entre la Unió Europea i els països d'Amèrica Central, o els acords bilaterals amb països com Mèxic o Xile, faciliten el comerç entre Catalunya i Amèrica Llatina en eliminar barreres aranzelàries i promoure la cooperació econòmica i per això som aquí, per continuar eliminant barreres” , assenyalava Pere Navarro , president del SIL, durant la seva ponència. A més, avui també tenen lloc panells sobre “Aeri: tendències i desafiaments al Transport de Càrrega Aèria” i “La Geoestratègia al Transport Marítim” .

Alhora, en el transcurs d'aquesta segona jornada, s'ha inaugurat la 19a edició de la Setmana de Logística i Transport a la Mediterrània (MedaLogistics Week) , amb les tres primeres sessions: “Ports i connectivitat a l'era de les interrupcions” , “Cap a una indústria marítima i portuària sostenible a la Mediterrània” i “Ports intel·ligents de la Mediterrània”.

En el marc del SIL, avui s'ha signat el Memorandum of Understanding (MoU), entre el CZFB i la Zona Econòmica Especial Luanda-Bengo (ZEE), a Angola, una aliança que permetrà donar suport a les activitats entre les dues zones econòmiques estratègiques, així com explorar possibilitats de col·laboració de projectes de cooperació internacional. A l'acte de signatura han participat el delegat Especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , i el director del Gabinet d'Intercâmbio i Negócios del ZEE, Ricardo de Carvalho .

Dones líders forjant el futur del sector

Amb l'objectiu de donar visibilitat a la dona a la logística, un sector tradicionalment masculinitzat, aquest matí s'ha celebrat Women in Logistics , un lunch on s'han reunit més de 50 professionals dones del sector per fer networking i compartir coneixements per impulsar la paritat de gènere. Entre els perfils més destacats es troben Elisabet Alsina , Manager a SEAT; Beatriz Álvarez, director Supply Chain d'Unilever; Beatriz Dalmau , Supply Chain Director d'Uriach; Ana Isabel González, presidenta de la Junta Directiva del Centre Espanyol de Logística; i Silvia Marín , directora de Logística de Frit Ravich.

Sis verticals per als debats de màxima actualitat

Al llarg del dia s'han impartit nombroses sessions de contingut a SIL Knowledge, en què participen uns 400 speakers, per abordar temàtiques de màxima actualitat dividides en sis blocs: logística i transport; supply chain; innovació, tecnologia i digitalització; ecommerce, darrera milla i smart mobility; i talent. A la jornada d'avui algunes de les sessions versen sobre Corredors digitals: casos d'èxit, Estudi FERRMED sobre l'optimització del trànsit i la transferència modal a la UE i Logística i automatització 4.0: casos d'ús i tendències de futur ”.

A més d'assistir als nombrosos esdeveniments programats en el marc de la fira, visitants i expositors del certamen poden accedir a la Web App SIL Platform, que ofereix la possibilitat de fer networking, mitjançant l' enviament de missatges entre assistents . A més, la plataforma permet demanar reunions amb empreses i navegar per totes les opcions de l'esdeveniment. L'accés es pot fer des de qualsevol dispositiu a través del web del SIL, mitjançant les claus facilitades pel Consorci.