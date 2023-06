@EP

El 59% de l'oferta actual de pisos de lloguer amb dues habitacions a Espanya té un preu que implica que una família amb ingressos mitjans en destini més del 30% al pagament, segons l'anàlisi d'Idealista. El portal immobiliari explica que el "llindar del que és raonable" se situa en 767 euros mensuals per un habitatge d'aquestes característiques, no obstant, el preu mitjà de dues habitacions se situava el maig del 2022 en 830 euros mensuals.

Idealista identifica que el repartiment dels lloguers raonables, que són aquells als quals pot accedir una família destinant el 30% dels seus ingressos tenint en compte els preus i els ingressos mitjans a la seva ciutat, no és homogeni i l'escassetat dels mateixos”. és especialment cridanera" als grans mercats.

A Màlaga només un 14% dels habitatges de dues habitacions són econòmicament aptes per a una família amb ingressos mitjans de la ciutat: el preu raonable d'un lloguer se situa en 755 euros, mentre que el preu de mercat d'un pis de dos dormitoris aquesta ciutat arriba als 905 euros.

En aquesta classificació segueix Palma, amb el 14% dels pisos amb preus per sota del límit raonable, i Barcelona, amb el 20% del parc apte per als lloguers raonables. El quart lloc a la llista de ciutats amb preus més amunt del 'llindar del raonable' l'ocupa Alacant, on els ingressos mitjans d'una família donarien per llogar només el 32% dels habitatges. El segueix Madrid, amb el 33%.

Amb percentatges per sota del 50% hi ha les ciutats de València (34%), Bilbao (38%), Sant Sebastià (40%), Las Palmas de Gran Canària (43%), Cadis (45%), Salamanca (47%) ) i Sevilla (48%).

A l?altra banda de la llista se situa Terol, on el 100% dels pisos de dues habitacions serien accessibles per a una família d?ingressos mitjans. El segueixen Zamora, Àvila i Ciudad Real, on al 99% de l'habitatge també seria accessible, i Palència, Jaén, Càceres i Ourense amb el 97% del parc d'habitatge de lloguer a un preu raonable.

QUÈ SÓN ELS PREUS RAONABLES

Idealista explica que, d'acord amb el consens financer que aconsella que una família no destini més del 30% dels ingressos al pagament d'un habitatge (de lloguer), ha utilitzat les dades d'ingressos per llar publicades per l'Institut Nacional d'Estadística ( INE), de cada capital de província i amb aquesta xifra ha calculat quin seria el màxim preu de lloguer que podria pagar a cadascuna. El que s'anomenaria 'lloguer raonable'.

Per tant, la ciutat que té els lloguers raonables més elevats és Sant Sebastià, on s'arriben als 1.092 euros mensuals de pressupost raonable. El segueixen Madrid (1.075 euros al mes), Barcelona (1.011), Girona (980), Toledo (946), Bilbao (929), Palma (913) i Pamplona.

A la banda parada, on els lloguers raonables són més baixos, hi ha Zamora (723 euros mensuals), Huelva (729), Salamanca (742) i Alacant (744).

ELS PREUS AL MERCAT

Idealista també informa que, segons les dades de l'INE, les llars espanyoles estan compostes per 2,4 persones de mitjana, de manera que un apartament amb dues habitacions seria la mínima unitat en què es podria instal·lar una família.

Els pisos que Idealista ha analitzat que compleixen aquesta característica tenen un preu actual al mercat de 1.457 euros al mes a Barcelona , 1.276 euros a Madrid, 1.230 euros a Palma, 1.200 euros a Sant Sebastià i 1.003 euros a València.

Per sota dels 1.000 euros hi ha Bilbao (925 euros al mes), Màlaga (905) i Las Palmas de Gran Canària (853). Tancant la taula es troba Ciudad Real, on un pis amb dos dormitoris costa 462 euros mensuals.

En les diferències entre el preu raonable i el preu de mercat, Barcelona, amb 446 euros més car que el raonable, encapçala la llista .

El segueix Palma, amb 317 euros, Madrid (201 euros), Màlaga (150 euros), València (144 euros), Sant Sebastià (108 euros), Alacant (106 euros), Sevilla (44 euros), i Las Palmas de Gran Canària (17 euros).

A totes les altres capitals, el preu mitjà d'un pis de dues habitacions és inferior al lloguer raonable. A Ciudad Real el lloguer de mercat és 396 euros més barat que el preu raonable, seguida de Terol (349 euros més econòmic), Toledo (301 euros), Palència (285 euros) i Sòria (276 euros).

LA TAXA D'ESFORÇ

Idealista explica que les ciutats en què les diferències entre el preu raonable i el de mercat són més elevades són les que també exigeixen un esforç més gran a les famílies que viuen de lloguer.

Barcelona lidera la taxa d'esforç per llogar un habitatge de dos dormitoris: les famílies barcelonines han de destinar el 40% dels ingressos al pagament del lloguer, una taxa que supera molt el 30% fixat pels experts.

Per sobre aquest esforç se situen també les ciutats de Palma (37%), Màlaga (33%), Madrid (33%), València (33%), Alacant (32%) i Sant Sebastià (31%).

En altres grans ciutats l'esforç necessari s'acosta al límit, però encara no ho ha depassat: Sevilla (29%), Las Palmas de Gran Canària (28%), Bilbao (28%) i Santa Cruz de Tenerife (27%). Per contra, la taxa d'esforç més baixa es dóna a Ciudad Real (15%), Terol (16%), Palència (17%) i Ourense (18%).