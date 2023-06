Joan Canadell / @EP

El moviment independentista està buscant prendre el control de la Cambra de Comerç de Barcelona , ja que les eleccions a la presidència estan programades per al proper setembre. El 2019, la candidatura recolzada per l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) , coneguda com a Eines de País, va obtenir la victòria a les eleccions.

No obstant, diversos tribunals han confirmat que hi va haver certes irregularitats en els passats comicis, ja que va comptar amb la complicitat del Govern , liderat per aquell temps per Quim Torra. Ara, l'entitat sobiranista torna a presentar una candidatura, en què destaquen noms prominents de l'àmbit empresarial separatista, com Ernest Pérez Mas, alt executiu de Parlem Telecom, i Joan Canadell , actual diputat de JxCat.

L'ANC serà una entitat que donarà "guerra" a les eleccions. Per això, han reclutat Joan Puigcercós , expresident d'ERC, com un dels candidats al ple. Puigcercós és director executiu d'ENTI, una escola universitària especialitzada en tecnologia aplicada als videojocs, afiliada a la Universitat de Barcelona. A més, té una consultoria d'empreses anomenada Foreingrest, que va ser creada juntament amb la germana morta de Marta Cid, que en el seu moment va ser senadora i consellera d'Educació per part d'ERC durant el període del tripartit.

Tot i això, Puigcercós apareix com a representant de l'empresa Planes 2000, una immobiliària que forma part d'un grup que també inclou les suites i hotels Duquessa. Un dels propietaris d'aquest grup immobiliari, Eduardo Torres Guals, ja era representant del Gremi d'Hotels al ple de la Cambra.

Puigcercós, considerat un dels principals representants del sector empresarial d'ERC (similar al sector empresarial que va florir en el passat dins Convergència i Unió), va participar l'any passat en negociacions amb l'empresari Jordi Roche, un altre nom proper a l'independentisme. El seu objectiu era formar un grup d'institucions d'educació superior on participaria el fons d'inversió Magnum Capital Partners, liderat per Ángel Corcóstegui, exconseller delegat del Banco Santander.

L'any 2021, aquest fons va adquirir les empreses CESIF, ISEP i CEEP amb el propòsit d'establir un grup educatiu enfocat en formació sanitària, esportiva i ciències de la vida anomenat Metrodora Education. Roche és el fundador de l'Escola de Salut i Esports (EUSES), que compta amb centres a Barcelona, Girona i les comarques de l'Ebre. Aquests dos grups, juntament amb ENTI, estaven destinats a formar un nou conglomerat empresarial on la Universitat de Barcelona aportaria la part creativa a l'àmbit dels videojocs, mentre que EUSES contribuiria amb el seu enfocament esportiu i els seus centres. Tot i això, durant les negociacions el setembre de 2022, la direcció de Magnum va ser reemplaçada en un moment crucial.

Tot i això, la llista de l'ANC compta amb altres destacats empresaris. Un és Ernest Pérez Mas, alt executiu de Parlem Telecom , l'empresa que el moviment independentista busca promocionar com l'única companyia de telefonia de la comunitat. En la mateixa situació es troba la Cooperativa Catalana de Serveis Financers , el representant de la qual, Jaume Miquel March, forma part de la candidatura d'Eines de País per optar a un lloc en la categoria de "mediació financera". Aquesta cooperativa també dóna suport al carnet republicà de Puigdemont mitjançant la inclusió del seu logotip.

Joan Canadell, l'expresident de la Cambra i actual diputat de JxCat, es presenta novament a la mateixa llista, però aquesta vegada representant Ictineu Submarins , una empresa que, malgrat el seu nom, s'inclou a la categoria de "material de transport" ", i que "vol ser un vehicle tractor al sector de la tecnologia submarina al país".

Dins l'àmbit de l'hostaleria, la llista de l'ANC inclou dos empresaris reconeguts: la xef Ada Parellada i l'empresari Artemi Nolla. Parellada es va fer famosa durant el procés independentista per promoure els coneguts sopars grocs en solidaritat amb els presos polítics. Pel que fa a Artemi Nolla, és un destacat empresari que dirigeix un pròsper grup de restaurants a la ciutat, conegut com a AN Grup.

La candidatura de l'ANC compta amb el suport de Gabriel Jené , president de la plataforma comercial Barcelona Oberta. Aquesta entitat està composta pels principals eixos comercials i actors privats de la capital, representant el turisme de compres. Jené és el director de La Mallorquina, una reconeguda marca tèxtil a Catalunya. Tot i això, en la seva participació a la Cambra, representa Invesjel, una empresa familiar immobiliària, dins de l'apartat d'"activitats immobiliàries, lloguer i serveis empresarials".

Imma Folch , directora de l'agència de màrqueting i comunicació LF Channel (associada a Worldcom PR Group, un dels grups més grans del món), s'ha unit a la llista, igual que l'agent literària Anna Soler-Pont. Soler-Pont és propietària de Pontas Films i busca representar a la institució Pontas Copyright Agency, una agència que representa diversos escriptors, entre ells Javier Aldekoa, Dolores Redondo, Jordi Cabré, Susana Fortes, Federico Moccia, Teresa Vell i Clarissa Goenawan.

També a la mateixa llista hi ha Jaume Xicola, president de Clustermoto, un think tank del sector de les motocicletes.

A més, també és destacable la participació de Pere Pugès , un dels fundadors de l'ANC. Pugès, que prèviament havia estat regidor del PSC a Sant Boi entre el 1987 i el 1991, es presenta en representació de la cooperativa KmCAT. Aquesta entitat, segons el seu lloc web, es descriu com una cooperativa sense ànim de lucre formada per "consumidors i usuaris" amb l'objectiu de "connectar empreses" i servir com a "plataforma de comerç electrònic".