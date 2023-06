@EP

El president de CaixaBank , José Ignacio Goirigolzarri, i el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) , Antonio Garamendi, han signat un acord de col·laboració perquè les empreses afiliades a l'organització tinguin accés a una línia de finançament de 35.000 milions d'euros durant el període 2023-2024.

L?objectiu de l?acord és que el teixit empresarial espanyol pugui millorar la seva productivitat i contribuir al desenvolupament de projectes d?innovació, impulsar la internacionalització i promoure l?emprenedoria, informa l?entitat aquest dimarts en un comunicat.

Goirigolzarri ha assenyalat que la iniciativa empresarial és "absolutament clau en un context de gran incertesa a la societat ia l'economia marcat per tendències de gran importància com la digitalització i la transició climàtica, i són els empresaris els que, amb les seves iniciatives, transformen aquesta realitat”.

Per part seva, Garamendi ha assegurat que aquest acord de finançament és "una palanca per a moltes empreses espanyoles", i ha ressaltat textualment l'esforç de les entitats bancàries els últims mesos.

Aquest conveni suposa la renovació d?una col·laboració entre les dues entitats que es va iniciar el 2015 i que fins ara ha permès a les empreses disposar de més de 120.000 milions d?euros per promoure actuacions encaminades al creixement empresarial.

L'acord també preveu que tots dos col·laborin conjuntament per impulsar i millorar la qualitat de la Formació Professional per incrementar el seu valor social com a motor de l'ocupabilitat, en especial dels joves, i la competitivitat i la transformació del sistema econòmic i social.