El Banc d'Espanya considera que, malgrat l'encariment del crèdit, el preu de l'habitatge continuarà mostrant una resistència a la baixa més gran que les variables de quantitats del mercat residencial (com les compravendes o els visats), a causa de l'escassetat d'obra nova , els alts costos dels materials de construcció i la favorable situació patrimonial dels diferents agents daquest mercat.

Així es desprèn de l'informe 'El desajust entre l'oferta i la demanda d'habitatge, i la seva relació amb els preus', publicat aquest dimarts pel Banc d'Espanya, en què s'adverteix que l'actual episodi inflacionista i l'enduriment consegüent de la política monetària i, per tant, de les condicions de finançament estan afectant negativament el dinamisme del mercat de l'habitatge.

Segons indica l'organisme, l'impacte mitjà, tant sobre les variables de quantitats (visats d'obra nova i compravendes) com sobre els preus, d'un augment del tipus hipotecari de 100 punts bàsics (pb) –magnitud similar a l'increment observat entre finals del 2021 i finals del 2022-- és negatiu i estadísticament significatiu.

Per exemple, transcorreguts vuit trimestres, l'impacte mitjà sobre els visats d'obra nova i les compravendes d'habitatge seria, respectivament, gairebé de l'11% i una mica més del 3%, respectivament. En canvi, és d'una magnitud inferior en el cas dels preus (una mica menys del 2% al cap de dos anys).

Amb vista als propers anys, el Banc d'Espanya adverteix que l'evolució de la relació entre l'oferta i la demanda d'habitatge estarà sotmesa, especialment, al comportament dels fluxos migratoris nets. Si es compleixen les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que contemplen un augment significatiu del nombre de llars fins al 2024, cal esperar una prolongació del tensionament en alguns mercats locals. Aquest volum d'habitatges acabats seria insuficient per a la formació esperada de les llars.

Des del punt de vista de la política econòmica, atès el desajust esmentat entre l'oferta i la demanda d'habitatge, és la conveniència de revisar els procediments de gestió del sòl urbanitzable perquè la producció d'habitatges pugui respondre amb més agilitat a les necessitats existents .

DESAJUST ENTRE OFERTA I DEMANDA: PRESSIÓ SOBRE ELS PREUS

D'acord amb l'informe, la demanda d'habitatge en propietat s'ha recuperat després de l'impacte de la pandèmia, amb més intensitat que l'oferta, més rígida a curt termini, fet que s'ha traduït en un cert desajust entre totes dues i en pressions alcistes sobre els preus.

Les pertorbacions econòmiques patides en els darrers tres anys han afectat intensament diversos dels determinants de l'oferta i la demanda d'habitatge. A escala regional també s'observa en els darrers anys, de manera generalitzada, una menor suficiència de l'oferta per atendre la demanda. Els preus de l'habitatge en propietat han pujat més en aquelles regions que han acusat més escassetat relativa de la seva oferta.

L'oferta d'habitatge nou continua estant en xifres relativament reduïdes, condicionada, a més, pel fort encariment dels materials de construcció i els problemes de disponibilitat i la creixent escassetat de mà d'obra. Alhora, l'escassetat relativa de l'oferta d'obra nova ha provocat un cert desplaçament de la demanda cap a la modalitat de segona mà, fet que ha exercit una pressió sobre els preus.

Per part seva, l'oferta d'habitatges usats es va veure impulsada durant la pandèmia per l'augment de les entrades al mercat dels habitatges heretats, encara que la importància quantitativa d'aquest element és notablement menor que la dels condicionants descrits sobre l'oferta d'habitatge nova. A més, aquesta evolució s'ha vist contrarestada per la recuperació del turisme --nacional i estranger--, que ha propiciat que, en alguns mercats locals, una part de l'oferta d'habitatge s'hagi destinat a fins de vacances.

En concret, des de l'estiu del 2021 s'ha produït una acceleració del guany de pes de l'habitatge turístic al parc total d'habitatges.

Com a conseqüència d'aquesta evolució de l'oferta i la demanda, s'ha observat, després de la pandèmia, un cert desajust entre totes dues, que tendeix a ser més acusat a les àrees geogràfiques més poblades. De fet, el 2022 es van registrar l'augment més gran, en termes nominals, del preu de l'habitatge des del 2007 i la menor suficiència de l'oferta per satisfer la demanda.

PERFIL DE COMPRADOR

Segons el Banc d'Espanya, la recuperació de la demanda va recaure, inicialment, al component nacional de la demanda i, més tard, a l'estranger. El 2022 les compravendes estrangeres van superar en un 40% la xifra del 2019.

D'altra banda, els compradors nacionals van tendir a ser, d'acord amb les seves característiques socioeconòmiques, llars de renda elevada, edat mitjana (entre 30 i 49 anys) i nivells superiors d'estudis.