Foto: Europa Press

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro , ha subratllat la importància de “saber què han de fer, conèixer quines necessitats hi ha i trobar els diners ” per fer infraestructures .

Va pronunciar aquestes paraules després de rebre el premi Albert Vilalta a la Millor Infraestructura i Equipament posat en funcionament el 2022 pel DFactory Barcelona, en el marc de la 7a Nit de les Infraestructures , organitzada pel Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CADIC) , i que ha estat ex aequo amb el túnel de la plaça de les Glòries de Barcelona, per la qual cosa també hi ha estat present el director general de Bimsa, Ricard Font.

També hi han participat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella; i la tinenta d'alcalde en funcions de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz.

Navarro ha explicat que edificis com el DFactory "el que fan és connectar persones", així com crear oportunitats, a més d'impulsar l'esperit de col·laboració.

Ha recordat que el CZFB està programant la segona fase del projecte, que permetrà sumar 72.500 metres quadrats als 17.000 metres quadrats actuals.

"NO TENIR POR AL RISC"

Per part seva, Font ha demanat "no tenir por al risc" a l'hora de fer infraestructures, tot i que puguin comportar una elevada complexitat.

Ha defensat que les obres en infraestructures generen llocs de treball, especialment per a la gent que té iniciativa i que en fa possibles.

Font ha apuntat la necessitat que les infraestructures atreguin i generin talent i que impulsin noves tecnologies.