Foto: Endesa

Endesa, mitjançant el seu Punt de Servei ubicat a l’Eixample de Barcelona, ha signat un conveni de col·laboració amb Armadans Sancho, administradors de finques a la ciutat. L’objectiu de l’energètica és oferir un assessorament integral i personalitzat a aquells clients de l'empresa que busquen la rapidesa i la qualitat en l’atenció per posar en marxa el seu local, negoci, comunitat o habitatge.

En aquest sentit, assessors experts de LYMET, empresa col·laboradora d’Endesa des de fa més de 30 anys i qui gestiona el Punt de Servei, posaran a disposició d’Armadans Sancho i els seus clients el servei d’assessoria energètica amb l’objectiu de minimitzar la despesa i maximitzar l’eficiència mitjançant eines i solucions que permetin aconseguir estalvis importants o evitar qualsevol tipus d’incidència a les instal·lacions elèctriques o de gas.

En matèria d’assessoria energètica, a més de compartir els consells diaris per ser més eficient, també s’assessorarà sobre la instal·lació de plaques solars i les millors tarifes per l’autoconsum, així com informació per a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, també s’oferiran descomptes exclusius en tarifes d’electricitat, Gas i serveis de reparació i manteniment.

Així mateix, i per tal d’estalviar temps als clients, es posarà a la seva disposició el servei de cita prèvia, bústia d’informació i consultes a banda de l’atenció presencial, que compta amb un equip d’experts per a un millor assessorament i realització àgil de les seves gestions.

Armadans Sancho participarà en la divulgació entre els seus clients d’aquest acord de col·laboració mitjançant els seus habituals canals de comunicació amb la finalitat que arribin aquestes avantatges al màxim nombre de beneficiaris possibles.

A la signatura hi han assistit el soci director d’Armadans Sancho, Manuel Sancho, la responsable de B2C Retail d’Endesa a Catalunya Zona Centre, Núria Borregón, i la gerent del Punt de Servei d’Endesa Lymet, Raquel de Prades, entre d'altres.