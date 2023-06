A Linkedin es concentra la xarxa professional més gran, amb constants ofertes de treball i intercanvis entre especialistes de tots els àmbits però un dels seus problemes són els comptes falsos.

Saber com descobrir si un perfil de Linkedin és veritable o fals és important seguint una sèrie de detalls comuns que comparteixen els perfils falsos de LinkedIn.



1. Foto de perfil . Una de les formes més fàcils de descobrir si un perfil de LinkedIn és fals es basa a parar esment a la seva foto de perfil. Moltes vegades, les fotografies que es fan servir provenen de pàgines web que ofereixen imatges d'estoc.



2. Historial laboral . Si els llocs de treball semblen no tenir gaire relació entre si, són una mica aleatoris, hi ha canvis de jerarquia molt marcats dels uns als altres o les descripcions aportades resulten excessivament genèriques, es pot tractar d'un perfil fals.



3. Connexions . Escasses i basades en una altra sèrie de perfils que resulten igualment sospitosos.



4. Perfil sense personalitat . Aquests perfils solen ser molt impersonals, com si estiguessin creats per un robot. No es percep una persona real darrere seu.