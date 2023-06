La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha afirmat aquest dimecres que Espanya ja ha recuperat el nivell del Producte Interior Brut (PIB) prepandèmia i ha destacat que la resta d'indicadors econòmics també estan "molt per sobre" respecte als registrats abans de l'esclat de la Covid-19.

La vicepresidenta del Govern i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño

Durant la seva intervenció a la cloenda de les jornades organitzades per 'Cinco Días' amb motiu del seu 45è aniversari, Calviño ha posat en valor que tots els organismes nacionals i internacionals coincideixen que el creixement de l'economia espanyola aquest any estarà a més molt per sobre dels països de lentorn i la mitjana de la Unió Europea.

"La setmana passada no donava crèdit a l'escoltar el senyor Feijóo parlar de l'economia espanyola com una economia estancada i en declivi. I en un fòrum internacional" , li ha retret la titular d'Afers Econòmics.

La ministra ha fet al·lusió a la intervenció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant el fòrum South Summit 2023 celebrat la setmana passada a Madrid, on ha dit que Espanya està en un "moment d'estancament econòmic" i ha criticat el "triomfalisme" del Executiu liderat per Pedro Sánchez.

Davant d'això, Calviño ha recalcat: “El president Pedro Sánchez ha hagut de prendre decisions molt difícils, però això és el que fa un bon governant. En els temps en què vivim justament no es pot deixar que els problemes s'enquistin sinó que cal actuar amb lideratge, amb una visió molt clara, amb valentia i agafant el toro per les banyes”.

"NO PODEM MIRAR PER A ALTRE COSTAT DAVANT L'ONA POPULISTA A EUROPA"



La vicepresidenta ha assegurat que "no és el moment de parar o de tornar enrere" en l'àmbit econòmic i també en l'àmbit social. "En aquest moment no podem mirar cap a una altra banda davant l'onada populista que està recorrent Europa" , ha alertat.

Considera així que és fonamental que Espanya continuï sent un país avançat, modern i obert, que contribueixi a una Europa ia un món millor. "Països del nostre entorn com Polònia com Hongria que ens semblen llunyans i no obstant tenen entorns que poden portar a un comportament no tan diferent per part d'alguns grups polítics", ha advertit la vicepresidenta.

De cara a les eleccions generals del proper 23 de juliol a Espanya, la vicepresidenta ha assenyalat que cal estar "més atents que mai" als possibles atacs cibernètics o campanyes de desinformació. "D'aquí ve el paper tan important que els mitjans de comunicació juguen al nostre país per combatre les xarxes de notícies falses i els bulls", ha recalcat.

EL PAPER DELS FONS EUROPEUS



Al fòrum, la vicepresidenta ha destacat la resposta europea a la crisi generada per la pandèmia, molt diferent de la que es va donar al seu dia a la gran crisi financera. "Aconseguim protegir les bases de la nostra economia i aconseguim uns fons europeus que expliquen en bona mesura la bona marxa de lʻeconomia espanyola", ha indicat.

Sobre aquests recursos, Calviño ha assenyalat que aconseguir que arribin aquests fons, que es despleguin i tinguin un efecte tan positiu sobre l'economia "no és fàcil" , assenyalant que cal molta feina, una visió clara, molta determinació i molta perseverança per a defensar també els interessos d'Espanya amb eficàcia”.

La responsable d'Afers Econòmics ha assegurat que Espanya continua liderant el desplegament de les inversions i les reformes aparellades a aquests fons europeus i que el país ja ha rebut transferències per 37.000 milions d'euros del pressupost comunitari.

Gràcies al compliment de les fites i els objectius acordats, el Tresor ja ha efectuat pagaments a les entitats d'execució per 34.000 milions d'euros, dels quals 23.400 milions han anat a les comunitats autònomes.

A més, un 70% dels fons rebuts, uns 27.000 milions d'euros, ja estan assignats als beneficiaris finals a través dels processos que han portat a terme comunitats autònomes, ajuntaments o de l'Estat.

"No és el moment de canviar el rumb. No és el moment de parar ni de tornar enrere, ni de desfer el camí que hem avançat perquè en aquest moment és fonamental consolidar aquestes reformes i tots els canvis que estan en marxa", ha subratllat la vicepresidenta.

Calviño ha recordat a més que ja s'ha posat en marxa la segona fase del pla de recuperació enviant a Brussel·les l'addenda que mobilitzarà més de 10.000 milions en transferències i, sobretot, 84.000 milions d'euros de préstecs assignats al país, amb els quals pretén donar una xarxa de seguretat per poder mantenir l'impuls inversor públic i també l'efecte que té la inversió privada.

Entre les principals línies del Pla de Recuperació, la vicepresidenta ha destacat l'impuls dels projectes estratègics, entre els quals sobresurt el Perte Chip amb uns fons de 12.000 milions d'euros. Calviño ha apuntat que a finals de juny o juliol s'impulsaran les càtedres d'universitat d'empresa dins aquest Perte, amb una inversió de 80 milions d'euros.