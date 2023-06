El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi / @EP

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi , ha lamentat aquest dimecres l'"actitud" d'aturats espanyols ja que, segons ell, "no pot ser que hi hagi llocs de treball raonables, amb conveni, d'empreses serioses, on la gent no s'hi apunti, havent-hi més de 3 milions d'aturats”.

Així ho ha dit durant la seva intervenció a la cloenda de la I Trobada d'Organitzacions i Entitats Empresarials de Galícia, organitzada per la Confederació d'Empresaris de Galícia (CEG) a l'Hotel Attica 21 Samil, a Vigo.

Garamendi ha posat el focus al "gran problema" que pateixen moltes empreses, que és la manca de mà d'obra. En aquest sentit, ha reflexionat sobre els “reptes” que ha d'afrontar Espanya quant a la formació, per generar professionals capacitats per als llocs que es demanen, relacionats moltes vegades amb àmbits tecnològics.

Tot i això, ha parlat de la "dualitat" del mercat de treball espanyol, ja que l'hostaleria i la indústria també demana mà d'obra, xifrant-lo en uns 200.000 llocs de treball entre els dos sectors. "Com hi pot faltar gent si tenim 3 milions d'aturats?", s'ha preguntat.

Per respondre a la seva qüestió, ha dit que cal valorar dos aspectes, l'"aptitud" dels aturats, centrant-se a formar-los perquè puguin desenvolupar una ocupació, així com l'"actitud" dels mateixos que, tal com ha reconegut, " sembla que no es pot dir”. "Com sóc independent, dic el que he de dir", ha sentenciat, lamentant que "no pot ser que hi hagi feines raonables" i que "la gent no s'hi apunti".

Garamendi també ha reivindicat la importància d'"estar orgullós" de ser espanyol, ja que en altres països Espanya "té molt de prestigi" i és "molt més important" i està "més valorat".

Entre els reptes que ha d'afrontar precisament Espanya hi ha la digitalització, que “ja no és el futur”, sinó el present. També la sostenibilitat, l'economia circular o la innovació són aspectes que han de ser importants els propers anys, buscant assolir una inversió en R+D+i del 3% del Producte Interior Brut (PIB).

"Espanya és una cosa molt més gran que només ser a Europa", ha subratllat el president de la CEOE, destacant també la importància del nostre país a l'àmbit iberoamericà.

"UNIÓ EMPRESARIAL"

Abans, a l'acte de cloenda de la jornada ha parlat el president de la Confederació d'Empresaris de Galícia (CEG), Juan Manuel Vieites, que ha posat en valor les associacions i entitats d'empresaris per buscar "unió empresarial" i dur a terme accions comunes que millorin la vida de les persones.

També el director de Relacions Institucionals de Santander Espanya, José Juan Pérez-Tabernero, patrocinador de la trobada, ha destacat la feina que el banc fa per recolzar les empreses, l'ocupabilitat dels espanyols i el foment de l'emprenedoria.

L'esdeveniment va ser tancat per l'encara conselleiro d'Economia, Indústria i Innovació, Francisco Conde, que va mostrar el seu "orgull" pel teixit productiu gallec, subratllant que gràcies a ell Galícia està fent un "renaixement industrial".

En què, segons ha dit, va ser el seu últim acte al capdavant de la Conselleria, ja que passarà a formar part de les llistes del PP al Congrés dels Diputats per la província de Lugo, Conde ha tornat a insistir en la importància dels fons europeus, que permeten emprendre la transformació necessària per afrontar reptes com la digitalització i la sostenibilitat.