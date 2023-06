Patricia Plaja / @EP

La Generalitat preveu que la descarbonització del sistema energètic català requerirà inversions per valor de 84.261 milions d'euros, segons es desprèn de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat 2050), que ha aprovat el Consell Executiu.

Aquest document ha estat elaborat per l' Institut Català d'Energia (Icaen) i "orienta la transició energètica del país cap a la neutralitat climàtica", cosa que és possible si s'apliquen, textualment, de manera intensiva un conjunt d'estratègies destinades a transformar el sector.

Les inversions previstes --que poden ser tant públiques com privades-- inclouen 15.000 milions per assolir un estalvi energètic del 30,3% entre el 2017 i el 2050. Així mateix, s'hauran de destinar 13.256 milions a la xarxa elèctrica per dimensionar-la i modernitzar-la per poder fer davant l'increment de la demanda elèctrica, que es multiplicarà per 2,3 entre el 2017 i el 2050.

El desplegament de les energies elèctriques és el punt en què s'haurà d'invertir més, amb 51.511 milions d'euros, que s'hauran de destinar a assolir 62.000 MW d'energies renovables el 2050, 18 vegades la potència actual instal·lada.

Finalment, els 4.594 milions restants es destinaran a l' ús d'energies renovables per a usos tèrmics com l'aprofitament de la biomassa, el biogàs o el desenvolupament de l'hidrogen renovable.

ENERGIA RENOVABLE

El document aprovat preveu que fins al 2030 s'han d'incorporar 12.000 MW d'energies renovables, 5.000 MW dels quals han de ser d'energia eòlica i 7.000 MW, de fotovoltaica.

Les dades previstes per al 2050 inclouen l'aprofitament del potencial fotovoltaic existent a edificis i altres espais artificialitzats, que es preveu que sumin 11.000 MW i 2.600 MW, respectivament, el 40% del total que cal generar a Catalunya.

En total, el 2050 hi ha d'haver 500.000 instal·lacions d'energia elèctrica en teulades i cobertes, "moltes associades a sistemes d'autoconsum i generació distribuïda".