Arturo Benito, director general i cofundador d'Impact Bridge, i Cristina González Viu, directora general de MicroBank / Foto: CaixaBank

El Fons Europeu d'Inversions (FEI) ha acordat invertir 30 milions d'euros com a principal inversor del fons 'IB Deuda Impacto España', que proporcionarà finançament a les empreses espanyoles que actuen en àmbits amb gran impacte social, com ara el desenvolupament rural, la inclusió laboral, clima i medi ambient, economia circular, agricultura sostenible i igualtat de gènere. MicroBank, un banc social de CaixaBank, és l'impulsor inicial del fons mitjançant una inversió de 10 milions d'euros. També recolzen el projecte altres inversors institucionals com a fons de pensions i fundacions.

El fons ha estat engegat i està gestionat per Impact Bridge Asset Management, una gestora de fons espanyola fundada el 2018 especialitzada en la inversió d'impacte social. El fons és el més gran de la seva tipologia a Espanya amb una mida objectiu de 150 milions d'euros, i és una iniciativa pionera per centrar-se en el finançament mitjançant deute amb un impacte social positiu.

'IB Deute Impacto España' és un fons de deute privat flexible enfocat a la preservació de capital que té per objecte finançar 40 projectes socials de gran impacte a Espanya, amb un rendiment net objectiu per als inversors al voltant del 6% anualitzat. Té una vida de 7 anys, amb un període dinversió de 3 anys i 4 anys més de recol·lecció. El fons ja està registrat a Espanya per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) com a Fons d'Emprenedoria Social Europeu (FESE), i està classificat com a article 9, la categoria de sostenibilitat més alta segons la taxonomia europea (SFDR - Reglament de Divulgació de les Finances Sostenibles).

El suport del FEI ha estat possible gràcies al programa InvestEU que promou les inversions en suport de les prioritats polítiques comunes de la Unió Europea. Concretament, la inversió anunciada entra a l'àmbit dels eixos d'actuació de 'Petites i mitjanes empreses - pimes' i d''Investigació, innovació i digitalització' d'InvestEU. S'espera que el suport del FEI generi un efecte catalitzador que atregui nous inversors i ajudi el fons a assolir la seva mida objectiu.

Paolo Gentiloni , comissari europeu d'Economia, ha afirmat: “Garantir una economia sostenible, digital i inclusiva requereix quantioses i continuades inversions. Celebro el paper fonamental que exerceix InvestEU en aquest context. Aquest acord dotarà les pimes espanyoles dels recursos necessaris, i els ajudarà a créixer i generar ocupació, alhora que promou objectius importants com ara la igualtat de gènere, l'eficiència energètica i el desenvolupament rural”.

Aquest fons de deute flexible donarà suport a projectes d'impacte de qualitat que no es podrien finançar mitjançant recursos propis. Estem trobant oportunitats d'inversió extraordinàries tant des del punt de vista de l'impacte com del financer, que esperem materialitzar properament”, ha assegurat Arturo Benito , director general i cofundador d'Impact Bridge. “La nostra eina de mesura interna IBIST® té un paper clau en la gestió i el mesurament de l'impacte de les nostres inversions. A més, els nostres investigadors acadèmics faran una anàlisi exhaustiva de l'impacte social dels projectes finançats”.

La consellera delegada del FEI, Marjut Falkstedt , ha afegit: “Ens complau donar suport al llançament d‟aquest fons pioner de deute d‟impacte social a través d‟un acord que ha estat possible gràcies al programa InvestEU. La inversió del FEI contribuirà a impulsar la inclusió social mitjançant un finançament mitjançant deute adaptat a les pimes de la UE, facilitant l'accés a serveis bàsics, creant ocupació per als grups vulnerables i abordant altres reptes socials a Espanya”.

"El llançament d´IB Deute Impacto España, l´objectiu principal del qual és la inversió social a Espanya, ens permetrà ampliar el nostre abast, arribar a més projectes i generar més impacte social a través de noves fórmules d´inversió d´impacte", ha assenyalat la directora general de MicroBank, Cristina González Viu . I ha afegit: “Sens dubte, aquesta aliança, en estreta col·laboració entre el FEI i Impact Bridge, impulsarà projectes vinculats a l'economia social, centrats en reptes com ara la inclusió de col·lectius vulnerables, el desenvolupament rural i el suport a les dones, entre altres”.

El comitè assessor d'impacte del fons és presidit per Cristina González Viu, directora general de MicroBank, i inclou altres professionals de gran prestigi en l'àmbit de la sostenibilitat, com Saskia Bruysten, cofundadora de Yunus Social Business, Isabela de l'Alcázar, directora global de sostenibilitat a l'IE University, Joaquín Garralda, president de Spainsif, i José María Vera, expert en organitzacions socials. Els documents legals del fons inclouen les millors pràctiques de gestió de l‟impacte, com incentius d‟impacte financer tant per a la gestora del fons com per als projectes que s‟han de finançar. Un auditor dimpacte extern validarà anualment tot el procés.