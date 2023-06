Esmorzar de treball “Evolució i adequació al canvi permanent”, organitzat per CEDE / Foto: CEDE

“Tenir un projecte d'empresa de creixement és fonamental per atraure talent, un tema de capital importància. A Mutua Madrileña, amb aquest objectiu hem dissenyat i portat a la pràctica, des del 2009, la nostra estratègia, sempre pensant a llarg termini”. Així ho ha manifestat avui Ignacio Garralda, president de Mutua Madrileña, durant la seva intervenció en l'esmorzar de treball “Evolució i adequació al canvi permanent”, organitzat per la Confederació Espanyola de Directius i Executius. L'acte, que ha comptat amb el patrocini d'AGBAR i la col·laboració de Deloitte, ha estat presentat per César Arranz, patró de la Fundació CEDE, i ha estat moderat per Pau Herrera, secretari del patronat de la Fundació CEDE.

Per a Ignacio Garralda, davant d'una etapa d'incertesa en una empresa, cal actuar amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat de la companyia. "Crec que aquest és el primer objectiu que han de tenir les persones que liderin qualsevol projecte empresarial i que ha d'inspirar totes les seves decisions, independentment del moment en què es trobin l'economia i els mercats", ha manifestat.

En els darrers 15 anys, Mutua Madrileña ha dut a terme una important transformació que ha impulsat la companyia a reforçar la seva atenció als seus assegurats, on resideix el seu principal valor diferencial respecte a la resta del mercat, ia emprendre un gran procés de diversificació tant geogràfic com de negocis, que inclou importants operacions de creixement inorgànic. "Hem tancat operacions de calat com la compra del 50% de SegurCaixa Adeslas a CaixaBank o l'aliança estratègica que vam signar l'any passat amb El Corte Inglés per integrar al nostre grup empresarial les seves dues societats d'assegurances", ha explicat.

En aquest sentit, el president de Mutua Madrileña ha assenyalat que "la política d´aliances de Mútua ha estat el principal motor del nostre creixement i diversificació". “Tot això ha fet possible que el Grup Mutua s'hagi convertit en la companyia líder del mercat en assegurances generals i en salut, a través d'Adeslas, i en una gran empresa amb un creixement rendible i sostingut. Des del 2008 hem multiplicat per quatre els nostres ingressos i avui la nostra ràtio de fidelitat en cotxes és de les més altes del sector, del 92%, cosa que supera en 12 punts la mitjana del mercat”, ha afegit.

APOSTA TECNOLÒGICA

Per Ignacio Garralda, tots els avenços aconseguits han estat possibles gràcies al procés de transformació tecnològica que ha situat Mutua al capdavant del sector, i al canvi de cultura corporativa que ha incentivat la innovació permanent, la col·laboració i el treball transversal com un element més de la identitat de la companyia. La forta inversió realitzada en digitalització en els darrers anys (al voltant de 200 milions d'euros) ha permès a Mútua millorar totes les seves capacitats digitals, així com oferir nous serveis a tots els seus canals digitals, que incorporen les últimes tendències del mercat, com l'ús del big data o de la intel·ligència artificial. “La nostra obligació és, en definitiva, preparar-nos per al que ha de venir, estar cada vegada més diversificats, amb més productes i serveis al voltant del nostre negoci tradicional i aconseguir una major vinculació amb els clients. Volem ajudar-los en més àmbits de la seva vida i que afiancen i ampliïn la seva relació amb Mutua Madrileña”, ha recordat.

TRANSFORMACIÓ FINANCERA

Bon coneixedor del sistema financer (Garralda va fundar als anys 80 l'empresa AB Asesores Bursátiles), el president de Mútua ha compartit la seva anàlisi sobre la situació actual d'aquest àmbit. “El sistema financer ha experimentat una important transformació en les darreres dècades. Els canvis reguladors han estat una important palanca de canvi, que ha permès dotar de més supervisió i protecció el sistema, injectant requisits de capital més alts tant en volum com en qualitat, requisits de liquiditat… Esdeveniments com la caiguda de Lehman Brothers o el de les preferents han derivat en normatives més rígides que han afavorit un entorn de mercat més segur pels clients. La competència en el sistema bancari gosaria dir que és ara molt superior a la de fa 40 anys, malgrat les fortes crisis a què ha hagut de fer front el sector i que han suposat la desaparició o absorció de nombroses entitats”, ha afirmat.

COMPROMÍS SOCIAL

Com a colofó de la seva intervenció, Garralda ha parlat de la importància de contribuir a la millora social des de l'àmbit empresarial. “La primera funció de les empreses és generar riquesa i, per això, cal mantenir un compromís ferm, estable ia llarg termini amb els seus empleats, clients i proveïdors. Les empreses han d'anar més enllà i intentar solucionar, en la mesura de les seves possibilitats, els problemes que afecten la societat a què pertanyen. Això passa, entre altres coses, per ajudar col·lectius desafavorits per raons econòmiques, socials o de salut. I això és el que fem a través de la Fundació Mutua Madrileña, que ara fa 20 anys. Crec que una empresa que no intenta contribuir a solucionar aquests problemes no pot dir que pertany a la societat que l'envolta”, ha dit.