BCE / @EP

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit elevar els tipus d'interès en 25 punts bàsics, tal com donava per descomptat el consens del mercat, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament se situarà al 4%, mentre que la taxa de dipòsit arribarà al 3,50% i la de la facilitat de préstec el 4,25%.

Amb aquesta vuitena pujada consecutiva del preu dels diners, que s'ha situat al nivell més alt en gairebé 15 anys, el BCE segueix endavant amb l' enduriment de la seva política monetària , després que la Reserva Federal dels Estats Units decidís ahir fer una pausa al cicle de pujades, després de deu increments consecutius des del març del 2022.

Amb la pujada d'un quart de punt anunciada aquest dijous pel BCE, en línia amb l'adoptada al maig, el 'Guardià de l'euro' ha elevat el preu dels diners en 400 punts bàsics durant l'actual cicle de pujades, que va començar a juliol de l?any passat.

La decisió del BCE, esperada pel mercat, arriba després que la taxa d'inflació interanual de la zona euro es desaccelerés al maig fins al 6,1%, nou dècimes per sota de la pujada de preus registrada a l'abril i el nivell més alt baix des del febrer del 2022, mentre que en excloure del càlcul l'impacte de l'energia i dels aliments, l'alcohol i el tabac, la taxa subjacent es va moderar al 5,3% des del 5,6% del mes anterior.

Així mateix, fa una setmana Eurostat revisava a la baixa les seves dades de creixement del producte interior brut (PIB) de la zona euro, que finalment va registrar una contracció del 0,1% el primer trimestre del 2023, fet que suposa l'entrada en recessió tècnica de l'economia de la regió, després de la caiguda de l'activitat també del 0,1% el quart trimestre del 2023.

Es tracta de la primera recessió registrada a l'economia de la zona euro des que el PIB es contragués consecutivament el primer i el segon trimestre del 2020, com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de Covid-19 i de les restriccions implementades.

D'aquesta manera, el principal interès en la roda de premsa que oferirà a continuació la presidenta del BCE, Christine Lagarde, serà conèixer si el banc central de la zona euro manté el seu enfocament centrat en el control de la inflació subjacent i els efectes potencials de segona ronda o si l'afebliment de l'economia i la desacceleració de les pujades de preus per l'energia, juntament amb les tensions financeres, permeten a l'entitat adoptar una pausa al cicle de pujades.