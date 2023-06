Foto: @EP

El 2022 les empreses catalanes han mantingut un alt grau de digitalització, igual que succeeix entre la ciutadania, segons l'Informe la Societat Digital a Espanya 2023. Aquesta situació provoca que no s'observin grans avanços en la majoria dels indicadors, encara que bona part d'ells continuen augmentant lleument.

EMPRESES DE MENYS DE 10 EMPLEATS

L'estudi de Fundación Telefónica revela que l'en l'àmbit de les microempreses (menys de 10 empleats) sí que és possible identificar encara destacats increments. Per exemple, el 86% de les microempreses disposa d'accés a internet, 3,8 punts més que el 2021. El 85,5% d'aquestes empreses compta amb connexions fixes, i el 85% amb banda ampla mòbil 3G o superior. Pel que fa a les microempreses amb accés a internet que compten també amb pàgina web, representen el 35,5%, enfront del 31,3% de 2021 i el 31,8% de la mitjana nacional. On s'aprecia una lleugera reducció és en el percentatge de microempreses amb accés a internet que utilitzen els mitjans socials, que passa del 40,5% en 2021 al 38,9% en 2022.

EMPRESES DE 10 O MÉS EMPLEATS

Segons l'informe, les pimes i grans empreses catalanes avancen amb pas ferm en el seu procés de transformació digital. El 98,4% disposa de connexió a internet. D'elles, el 98,1% compta amb connexió fixa. D'aquestes últimes, el 84,6% té accessos de cable o fibra òptica. Quant a la banda ampla mòbil, el 88,9% de les empreses amb accés a internet compta amb aquesta mena de connectivitat.

En relació amb la presència en internet, l'estudi indica que el 85,8% de les pimes i grans empreses amb connexió a internet compta amb pàgina web, percentatge similar al de 2021 (86,1%). Quant als mitjans socials, el 75,8% de les empreses amb accés a internet els utilitza amb finalitats empresarials, 4,6 punts més que en 2021. Els més empleats continuen sent les xarxes socials (el 87,3% de les quals utilitzen mitjans socials), encara que la utilització que més creix és la de les websites per a compartir continguts multimèdia (el 63%, que ha augmentat 1,7 punts).

La digitalització requereix que les empreses disposin del personal adequat per a implantar i mantenir totes les tecnologies associades, així com proporcionar la formació adequada a la resta dels treballadors. A Catalunya, el 21,4% de les pimes i grans empreses empren especialistes en TIC, 1 punt més que en 2021 i 4,4 punts més que la mitjana d'Espanya. De les empreses amb especialistes en TIC, el 37,5% compta amb dones especialistes en TIC, 6,3 punts més que l'any anterior. També creix lleument (+0,3 p.p.) el percentatge d'empreses que va proporcionar formació en TIC al seu personal (23,9%).

Les tecnologies digitals més avançades són unes altres de les claus per a la transformació digital de les empreses. Una d'aquestes tecnologies és la intel·ligència artificial. Segons l'informe de Fundación Telefónica, a Catalunya el 12,3% de les pimes i grans empreses ha aplicat aquestes tecnologies a algun procés de negoci, un 38,2% més que en 2021. El 46% de les empreses que utilitza la intel·ligència artificial l'apliquen per a automatitzar fluxos de treball o per a l'ajuda en la presa de decisions. El 40,4% l'empren per a identificar objectes o persones a través d'imatges. L'anàlisi de big data és un altre servei essencial per a la millora dels processos empresarials. A Catalunya, el 16,1% de les pimes i grans empreses realitza anàlisis de grans volums d'informació, 3,6 punts més que en 2021. La principal font d'informació per a aquestes anàlisis són els mitjans socials, utilitzada pel 50% de les empreses que realitzen anàlisis de big data. Finalment, el 7,8% de les empreses utilitza algun tipus de robot. El 86,6% de les empreses que se serveix d'ells ho fa per a assegurar l'alta precisió o la qualitat estandarditzada en la producció de béns i serveis. El 66,3% els usen per a millorar la seguretat en el treball.

Finalment, l'estudi assenyala que a Catalunya s'ha produït un notable descens en el percentatge d'empreses que permeten teletreballar als seus empleats. Si en 2021 eren el 58,5%, en 2022 són el 52,2%, encara que aquesta xifra està 11,39 punts per sobre de la mitjana nacional, que se situa en el 40,81%.

LA FORTALESA DE LES INFRAESTRUCTURES ESPANYOLES

En aquest context, Espanya avança a bon ritme en el seu procés de transformació digital i és líder indiscutible en termes de connectivitat. L'Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI) que elabora anualment la Comissió Europea situava al nostre país el 2022 en el lloc número set dins de la llista dels estats membres, dos llocs més amunt que el 2021. Només és superada en aquest àmbit per Finlàndia, Dinamarca, Països Baixos, Suècia, Irlanda i Malta.

Espanya és un país que disposa d'una dotació d'infraestructures molt avançada, tant en relació amb els països europeus, com en el marc de l'OCDE, gràcies a la seva primerenca aposta per la fibra òptica en la dècada passada i al ràpid desplegament de l'estàndard de telefonia mòbil 5G que està duent a terme en aquests últims anys.

En el nostre entorn europeu s'ha produït un notable avanç de la fibra, amb una cobertura del 70,2% en el conjunt de la UE. Espanya se situa en quarta posició amb una cobertura del 93,8%, superada únicament per Malta, Luxemburg i Dinamarca. Les fortes inversions en 5G al nostre país es fan patents en el rellevant augment de la cobertura experimentada el 2022. A la Unió Europea, aquesta ha passat del 13,9% de les llars el 2021 al 65,8% el 2022. A Espanya, Telefónica va tancar l'any 2022 amb un total de 1.719 municipis amb 5G, la qual cosa suposa una cobertura superior al 83% de la població.

LA SOBIRANIA DIGITAL D'EUROPA, CLAU PER A CONVERTIR-SE EN SUPERPOTÈNCIA TECNOLÒGICA

Europa es va perdre la primera onada tecnològica, però ha d'aprofitar la següent i, al seu torn, desenvolupar les seves pròpies capacitats digitals. La UE té l'oportunitat de convertir-se en una superpotència tecnològica per si mateixa, definir la seva autonomia estratègica en un món nou i, a més, exercir el seu poder regulador per a configurar l'entorn internacional sobre qüestions digitals.

2022 ha estat un any intens en l'activitat reguladora de l'ecosistema digital europeu. L'any passat es van aprovar dues normes fonamentals que persegueixen un desenvolupament més ètic dels serveis digitals i que garanteixen la competència en el mercat digital i la protecció dels drets dels consumidors comunitaris: la Digital Markets Act (DMA) i la Digital Services Act (DSA), que començaran a aplicar-se en 2023 i 2024, respectivament.

Avui, les condicions del mercat d'Internet han canviat a tot el món i el poder de negociació de les plataformes i els grans proveïdors de continguts s'ha ampliat en els últims anys. El debat sobre la contribució justa a la sostenibilitat de la xarxa no és un debat dels operadors de la UE contra les grans plataformes de continguts estatunidencs, sinó un debat global que va començar a Àsia i es va estendre als EUA i Europa per a sostenir la inversió i el desplegament de la xarxa.

Mentre que els ingressos de les telecomunicacions disminueixen, el trànsit d'internet creix un 35% anualment i més del 50% en el cas de les dades mòbils. Només sis grans plataformes digitals generen més de la meitat del trànsit total d'Internet, que s'incrementa incessantment. El sector de les telecomunicacions s'enfronta a reptes cada vegada majors per a mantenir el ritme d'inversió i la sostenibilitat de l'ecosistema digital de la UE, que depèn d'aquest.

És per això, que urgeix desenvolupar una proposta reguladora davant els canvis que ha portat l'acceleració de la digitalització, tant a nivell europeu com espanyol. Es tracta de crear un nou marc legal adequat i adaptat als nous desenvolupaments i infraestructures. En aquests nous temps es necessiten noves regles de joc.