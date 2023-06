Segons l'anàlisi de l'AIReF, les xifres de potencials beneficiaris no sol·licitants ( non take-up ) se situen al mateix nivell que l'any anterior (58%) i el nou complement d'infància el primer any mostra un non take-up que supera el de l'IMV (76%). Aquesta Opinió recull un perfilat de les llars no sol·licitants, que podria ser útil a l'hora de dissenyar i dirigir les mesures de difusió i suport per a l'accés a la prestació a aquells col·lectius la incorporació dels quals està resultant més complicada. En concret, l'AIReF detecta que el 61% dels potencials beneficiaris que no sol·liciten la prestació són llars sense menors i que el 64% resideix a Andalusia, Catalunya, el País Valencià i la Comunitat de Madrid.

A més, en aquesta Opinió s'apunta a la possibilitat que part del non take-up pogués venir explicada perquè el transvasament de beneficiaris des de les rendes mínimes autonòmiques a l'IMV encara no s'ha completat. Tot i això, aquesta hipòtesi no s'ha pogut verificar davant la manca de qualitat de les dades de beneficiaris de rendes mínimes que les comunitats subministren a l'Agència Tributària ia l'Institut Nacional de Seguretat Social.

En aquest sentit, l'AIReF insisteix en la necessitat que s'accelerin i reforcin els mecanismes d'intercanvi de la informació que l'Administració posseeix sobre la població vulnerable , facilitant-se la interconnexió de les dades de renda, patrimoni, prestacions, impostos i assistència dels serveis socials. En especial, s'accentua la importància que les comunitats autònomes accelerin el bolcat uniforme i consistent dels pagaments de les seves rendes mínimes autonòmiques a la Targeta Social Digital i als registres de l'Agència Tributària.