Hipoteca / @EP

L' encariment del finançament ha fet que la quota hipotecària hagi crescut un 46% des de l'any 2019, segons assenyala un estudi realitzat per Idealista, que també detalla que els estalvis necessaris per a l' entrada d'una hipoteca s'han incrementat un 21%, fins 42.300 euros.

En concret, el portal immobiliari explica que amb una hipoteca a 30 anys, segons el tipus d'interès mitjà registrat el maig del 2019 del 2,15%, les quotes hipotecàries mitjanes del primer any se situaven en 352 euros per a un habitatge de dues habitacions a Espanya, mentre que el maig del 2023, amb un tipus d'interès mitjà a l'abril del 3,61%, segons el Banc d'Espanya, l'import mitjà arriba fins a 513 euros, és a dir, un 46% més.

Idealista explica que lincrement en el preu de lhabitatge i la negativa dels bancs a finançar més del 80% del valor de taxació, juntament amb altres despeses associades com els impostos i altres inherents al operació, han provocat que la quantitat destalvi que cal aportar d'entrada per convertir-se en propietari d'un habitatge hagi crescut un 21% els darrers quatre anys.

L'import mitjà d'una entrada per a un habitatge de dos dormitoris a Espanya era de 34.906 euros el maig del 2019, mentre que el maig del 2023 se situa en 42.293 euros, assenyala Idealista.

LES CIUTATS EN LES QUALS CAL ESTALVIAR MÉS PER COMPRAR UN HABITATGE

D'acord amb l'estudi, Conca i Santa Cruz de Tenerife són les capitals de província on més han crescut els estalvis que els compradors han d'aportar, amb un 42% i un 41% més, respectivament. Els segueixen els increments a Palma (+39%), Alacant (+33%), Pontevedra (+32%) i Sant Sebastià (+28%).

Entre les principals ciutats espanyoles , a Madrid l'increment va ser només del 7%; mentre que a Barcelona en els darrers quatre anys només ha pujat un 1%.

A les ciutats de Sevilla i Zamora, l'entrada necessària és la mateixa que fa quatre anys, mentre que a cinc ciutats aquesta quantitat s'ha reduït. La llista comença amb Terol, que registra la baixada més gran, amb un 17% menys; seguit de Jaén (-14%), Palència (-12%), Ceuta (-3%) i Ourense (-2%).

En línia amb el preu dels seus habitatges, Palma és la capital on els estalvis necessaris per poder finançar un apartament de dues habitacions són més elevats: 106.079 euros. Al darrere hi ha Barcelona, amb 97.230 euros; Sant Sebastià, amb 91.948 euros; Madrid, amb 72.340; i Girona, amb 60.619.

L'INCREMENT A LA QUOTA HIPOTECÀRIA DEL PRIMER ANY

Idealista assenyala que la pujada de l'Euríbor és un dels factors que ha provocat que les quotes que paga el comprador d'un habitatge el primer any també s'hagin disparat en relació amb el 2019.

La diferència més gran es nota a Conca, on s'ha passat d'una quota mensual de 242 euros a l'actual de 413 per a un habitatge de dos dormitoris, un increment del 71%. El segueix l'augment de Santa Cruz de Tenerife (69%), Palma (67%), Saragossa (62%), València (61%) i Alacant (60%).

Amb percentatges iguals o superiors al 50% hi ha Pontevedra (58%), Sant Sebastià (53%), Badajoz (53%), Almeria (52%), Vitòria (51%), Àvila (50%) i Sòria (50%) ). A Madrid, la quota hipotecària del primer any s'ha encarit un 29%, mentre que a Barcelona s'ha quedat un 22%.

Tot i que els preus es van reduir en cinc ciutats, les quotes han baixat només a Terol, on es va reduir en un 1%. Les que van registrar menors pujades van ser Jaén (3%), Palència (6%), Ceuta (17%) i Ourense (18%).

Per al portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta, és important mirar els efectes que l'anunci d'aquest dijous per part del Banc Central Europeu, si continua amb l'alça de tipus, pugui tenir al mercat de l'habitatge.

"La situació per als potencials compradors no para de complicar-se. D'una banda, les pujades de tipus estan impactant de forma directa al mercat hipotecari, encarint els crèdits. Mentrestant, els preus continuen creixent i exigint un volum més gran d'estalvis", explica. .

Tot i que ara com ara, assenyala, "aquests dos fenòmens conviuen amb l'existència d'una demanda solvent que encara és suficient per sostenir el mercat", l'alça dels tipus podria frenar aquesta tendència.