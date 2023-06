Foto: CZFB

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha anunciat la seva adhesió a la Carta de la Diversitat per al període 2023-2025 , una iniciativa de Fundació Diversitat i impulsada per la Comissió Europea que reflecteix el compromís amb la inclusió i la diversitat al lloc de treball.

La Carta de la Diversitat forma part d'un projecte europeu que busca promoure i fomentar la diversitat i la inclusió en l'entorn laboral, així com la igualtat d'oportunitats en l'àmbit empresarial. La signatura del compromís d'adhesió a la Carta de la Diversitat de la dita entitat pública ha tingut lloc aquest matí en el marc del DFactory Barcelona. A l'acte hi han participat Maravillas Rojo , patrona de Fundació per a la Diversitat, i el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro . Es tracta de la primera de les set zones franques a unir-se a aquest moviment que avui suma més de 1.600 organitzacions a Espanya .

Amb aquesta adhesió, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona , que aglutina prop de 200 empreses, es compromet a fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral per a les dones i els col·lectius històricament discriminats, com les persones amb discapacitat, persones migrants i refugiades , LGBTI+, joves i sènior, en coherència amb la planificació estratègica de l'entitat respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. A més, la companyia s'hi involucra per promoure la diversitat i crear un ambient de treball inclusiu, on es valorin i respectin la diversitat de talent i punts de vista.

Els 10 principis sobre Diversitat i Inclusió de la Carta són:

Sensibilitzar sobre igualtat i diversitat Construir una plantilla diversa Promoure una cultura inclusiva Considerar la diversitat en totes les polítiques de direcció de les persones Promoure polítiques de conciliació personal i laboral Reconéixer la diversitat dels clients Comunicar internament aquest compromís Comunicar-ho a proveïdors Traslladar i fer arribar aquest compromís a entitats terceres Difondre les polítiques de D&I i els resultats

Maravillas Rojo , patrona de Fundació per a la Diversitat, ha indicat: “La participació del Consorci en aquesta iniciativa és un gran pas cap a la difusió de la inclusió i la diversitat a totes les empreses que formen part del Consorci. La Fundació Diversitat celebra i aplaudeix el compromís d'aquesta entitat pública amb la diversitat, l'equitat i la inclusió a la seva organització, tant a la seva plantilla com a l'exterior amb clients i proveïdors amb l'objectiu de crear una societat més justa i igualitària”.

Per la seva banda, Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha assegurat que “el nostre compromís amb la igualtat i la diversitat és ferm i indiscutible per garantir que totes les persones se sentin segures, siguin ben rebudes i comptin amb les mateixes oportunitats laborals perquè tenim la responsabilitat de transformar la societat i de fer un món millor i més just” .

Amb aquest objectiu, el CZFB està organitzant amb l'acompanyament de la prestigiosa assessora i consultora experta en diversitat i gènere, Mireia del Pozo, el cicle de sessions “El Talent a la Zona Franca” amb l'objectiu de promocionar el canvi cultural i empresarial que promou l'entitat a l'àmbit de la Zona Franca de Barcelona feia una empresa més dinàmica, participativa, inclusiva i igualitària d'acord amb l'evolució de la gestió empresarial cap a la sostenibilitat i la innovació tecnològica.

Cal destacar que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona va crear el 2020 el primer Consell de la Dona de la Zona Franca de Barcelona, un organisme consultiu i de concertació que pretén visibilitzar el talent femení a l'àmbit industrial i afavorir la perspectiva de gènere i equiparació de drets. De la mateixa manera, aquest any ha celebrat la tercera edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), l'esdeveniment de referència per avançar de manera activa a la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i industrial.