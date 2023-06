Amb una ajuda de 100.000 euros de Startup Capital d'ACCIÓ, la startup es troba en fase pilot i planeja comercialitzar la seva solució aquest any al sector de l'automatització i la seguretat. | @EP

La startup catalana Circe Smart Navigation Solutions ha desenvolupat un programari que detecta interferències als senyals de geolocalització per millorar la seguretat.

El projecte s'ha beneficiat de l'ajuda de 100.000 euros de Startup Capital d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball, destinada a impulsar el creixement de startups tecnològiques en fase inicial, informa el departament a un comunicat aquest diumenge.

El programa que ha creat la startup es basa en els seus propis algorismes d'intel·ligència artificial i identifica a temps real i amb "alta precisió" els atacs als receptors de sistemes de navegació dels mòbils, cotxes i drones.

El programari es troba actualment en fase pilot, però la startup espera començar a comercialitzar aquest any a empreses del sector de l'automatització o de l'àmbit de la seguretat.

El CTO de l'startup, Sadiel de la Fe, ha advertit que sistemes de navegació com els GPS "no són prou segurs i és relativament fàcil interferir-los i hackejar-los", i que el programari podrà eliminar les interferències per poder recuperar la posició real.