PIB / @EP

El Banc d'Espanya ha revisat set dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2023, des de l'1,6% al 2,3%, com a conseqüència d'un avenç "més intens" de l'activitat durant els primers mesos del any i de la revisió que va fer l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de les dades de PIB dels darrers trimestres del 2022, cosa que en conjunt explica cinc de les set dècimes de millora de la seva estimació per al 2023.

D'aquesta manera, el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Ángel Gavilán, ha assenyalat que la millora de les projeccions del PIB per al 2023 es deu fonamentalment a "dades ja passades", ja que les perspectives de creixement per als propers trimestres no experimenten canvis significatius.

La resta de la revisió a l'alça del creixement d'aquest any obeeix que el dinamisme de l'activitat el segon trimestre serà superior al previst a les seves projeccions del març. En concret, per al segon trimestre d'aquest any, el Banc d'Espanya estima un creixement intertrimestral del 0,6%, una dècima superior al del primer trimestre, pel dinamisme més gran del consum de les famílies.

Tot i això, Gavilán ha advertit que, encara que les perspectives per al segon trimestre són bones, "la tendència és a la baixa" davant els "senyals de debilitat" que estan manant certs indicadors en les últimes setmanes, com la confiança, la inversió en habitatge o certes dinàmiques al mercat laboral, senyals que ha desvinculat de la convocatòria de les eleccions generals per al 23 de juliol.

REBAIXA UNA DESENA EL CREIXEMENT PER AL 2024

Per al 2024, el Banc d'Espanya ha revisat una dècima a la baixa la previsió de creixement, fins al 2,2%, com a reflex, fonamentalment, d'un enduriment de les condicions de concessió de crèdit més intens del que s'anticipava al març, mentre que manté al 2,1% la del 2025.

En el seu informe de previsions macroeconòmiques del mes de juny , la institució subratlla que l'afebliment de les pressions inflacionistes, amb uns preus de les matèries primeres "una mica més favorables" per al creixement el 2023 que en els estimats en les seves projeccions del mes passat març i el ritme d'execució dels projectes associats als fons europeus permetran que l'expansió de l'activitat continuï la resta de l'any.

Això no obstant, adverteix que aquest efecte es compensarà amb l'impacte més negatiu sobre l'activitat que tindrà l'enduriment de les condicions de finançament per la pujada dels tipus d'interès per a la contenció de la inflació.

Gavilán ha subratllat que els fons europeus suposaran un important suport per al creixement econòmic els propers anys, però ha avisat que el seu impacte final dependrà de com s'assignin.

En aquest sentit, ha apuntat que, amb la informació disponible, les licitacions vinculades als fons s'estan concedint a empreses "relativament grans" i amb poques dificultats per accedir al crèdit, llevat del cas del Kit Digital, orientat a pimes. Tot i això, Gavilán ha defensat que el suport a empreses més petites podria accelerar-ne el desenvolupament i contribuir positivament a la inversió a llarg termini.

El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya ha destacat que l'economia espanyola creixerà fins al 2025 a un ritme superior al de l'àrea euro, si bé això encara no permetrà tancar la bretxa que es va obrir entre Espanya i la zona euro, en termes de nivell de PIB, a l'inici de la pandèmia.

Gavilán ha assenyalat que, amb les dades del primer trimestre, Espanya ja es troba pràcticament en nivells prepandèmia pel que fa al PIB i per sobre pel que fa al nombre d'ocupats.

REBAIXA LA TAXA D'INFLACIÓ MITJANA FINS AL 3,2% PER AQUEST ANY

Pel que fa a la inflació, l'organisme ha rebaixat mig punt, fins al 3,2%, la taxa mitjana per a aquest any a causa d'una desacceleració "més acusada de la prevista" als preus de l'energia i, en menor mesura , en els preus dels aliments, el creixement dels quals considera que "va tocar sostre, amb una elevada probabilitat", el febrer d'aquest any, quan es van disparar un 15,7%.

En concret, calcula que la inflació general se situarà per sota del 2% el mes de juny, encara que repuntarà el segon semestre de l'any per l'efecte base en els preus energètics i la retirada de les mesures anticrisi, tendència que es mantindrà en 2024, exercici per al qual manté la previsió d'un IPC mitjà del 3,6%, per baixar després, el 2025, fins a l'1,8%.

Tot i que els salaris augmentaran en termes reals en els propers anys, Gavilán ha indicat que no es preveuen efectes de segona ronda a la inflació perquè s'espera un menor creixement dels beneficis empresarials. A més, creu que el risc que aquests efectes es produeixin per mitjà dels salaris s'ha reduït amb la signatura de l'acord interconfederal de negociació col·lectiva per al 2023-2025 entre sindicats i empresaris.

En el cas de la inflació subjacent, la institució revisa a l'alça les seves projeccions del març per al 2023 en dues dècimes, fins al 4,1%, i rebaixa una dècima les del 2024 i el 2025, fins al 2,1% i l'1, 7%, respectivament.

El Banc d'Espanya apunta que, en un context en què el grau d'incertesa continua sent elevat, els riscos al voltant de les projeccions de creixement estan orientats fonamentalment a la baixa, mentre que, en el cas de la inflació, es consideren relativament equilibrats".

MILLORA LA TAXA D'ATUR, EL DÈFICIT I EL DEUTE

El Banc d'Espanya espera que la "solidesa" mostrada per la creació d'ocupació es mantingui fins al 2025, de manera que la taxa d'atur mitjana se situarà al 12,2% aquest any (mitjà punt per sota del que s'estimava el març) , en l'11,5% el 2024 (enfront del 12,3% estimat fa tres mesos) i en l'11,3% el 2025, set dècimes menys que en els càlculs del març.

En les noves projeccions, el Banc d'Espanya millora les estimacions sobre el dèficit i el deute públic per al 2023-2025. En concret, per al 2023, projecta un dèficit públic del 3,8% del PIB, davant del 4,1% estimat anteriorment, i situa el deute públic al 109,7% del PIB, en contrast amb el 111,1% de març.

Per al 2024, el dèficit estimat és del 3,4% del PIB (3,5% en la previsió anterior) i el deute, del 107,4% (abans 108,8%), mentre que per al 2025 estima un dèficit del 4 % (4,4% anteriorment) i un deute del 108% del PIB, millor que el 109,9% projectat el mes de març passat.

Gavilán ha explicat que aquesta millora en les previsions del dèficit i el deute públic es deuen a la revisió de l'entorn macro i financer. En tot cas, ha advertit que el sector públic seguirà presentant a les seves projeccions fins al 2025 un "elevat desequilibri fiscal".

El Banc d'Espanya assenyala que els suposats fiscals d'aquestes projeccions incorporen la segona pota de la reforma de pensions, així com els nous ajuts al sector primari i les subvencions al transport adreçades als joves, que suposen, segons els seus càlculs, un "lleuger" deteriorament" transitori del saldo públic d'una dècima del PIB pel 2023.

Les previsions de la institució es recolzen a més a més en les mesures aprovades amb anterioritat, amb la hipòtesi que tindrà lloc "una reversió parcial de les sorpreses a l'alça dels ingressos tributaris" que es van donar el 2020 i el 2021.

En aquest punt, explica que la progressiva eliminació de les mesures per la pandèmia i la inflació tindrà un efecte positiu sobre el saldo públic de prop d'un punt del PIB tant el 2023 com el 2024. En canvi, el 2025, l'impacte serà negatiu , de quatre dècimes de PIB, per la fi dels impostos sobre les energètiques i la banca.