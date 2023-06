Gonzalo Gortázar Conseller Delegat de CaixaBank

Preguntat per la situació actual econòmica Gortázar ha manifestat que és "millor de les previsions" amb una inflació per sota del que es preveia per a aquest primer trimestre del 2023".

"Els dipòsits són un procés i estem veient cada vegada més remuneracions en més segments de mercat, i estic segur que seguirà per aquest camí", tot i que ha lamentat que el sector és un dels que tenen una menor rendibilitat actualment segons els experts.

EL CONTROL DE LA INFLACIÓ CLAU PER A LA BONA MARXA DE L'ECONOMIA

Preguntat sobre un possible escenari de recessió econòmica per a aquest 2024, Gortázar l'ha descartat a curt termini, amb un creixement del 2% aquest 2023 i "lleugerament inferior" el 2024.

Per la seva banda, la inflació prevista és del voltant del 4% a final d'aquest any, del 3% el 2024 i del 2% el 2025, tot i que ha alertat que és "diferent sostenir la inflació entre el 4% i el 3% que portar-la al 2%”. El conseller delegat de Caixabank ha alertat que Espanya té un problema amb el dèficit públic tot i estar "millor del que s'esperava".

"El sector públic ha fet bé ajudar el sector privat de manera massiva durant la pandèmia, però cal un pla per restablir un cert equilibri dels comptes públics" mitjançant un pla estratègic de país.

L'ALÇA DE TIPUS D'INTERES S'ESTAN TRASLLADANT A EMPRESES I FAMÍLIES

El conseller delegat de CaixaBank ha recordat que la pujada de tipus "ha estat molt brusca i de mica en mica es va traslladant a l'economia". Per tant, "lògic pensar" que els tipus d'interès puguin arribar al 4% i que, textualment, es fa difícil pensar que aquests nivells puguin baixar ràpidament.

Un moment de la jornada a la seu de Foment. Foto: @CatPress

Tot i això a elogiat l'esforç de famílies i empreses per fer front a aquesta situació i ha afirmat que "la nostra entitat està millor preparada per ajudar-los que el 2008, atès que amb les mesures preses al sector comptem amb més liquiditat". Hem rebut prop de 3.800 sol·licituds dels nostres clients “als quals intentarem ajudar a afrontar aquestes pujades perquè la intenció del banc no és quedar-se amb la casa de ningú”. En aquest sentit ha afirmat que la pujada mitjana dels clients de la seva entitat “se situa al voltant dels 90 euros, perquè el 80% dels clients tenen hipoteques a tipus fix i no els afecta, només als nous clients amb hipoteca a tipus variable".

Per Gortázar "estem en una situació d'incertesa per uns nivells d'inflació imprevisibles. Tenim davant nostre una cruïlla de camins als països del món desenvolupat on no sabem com es produirà la desacceleració econòmica. Encara que estem sorpresos perquè la situació dels impactes 2023 són millors de les esperades i hem d'estar contents”.

Davant d'un "panorama amb incertesa davant de la situació final i haurem d'assumir, després del que s'ha viscut en els darrers anys, que aquesta és part del que és habitual. Perseverant i sent cauts i optimistes davant d'unes condicions millors de les esperades".

HI HA TRES SECTORS QUE FUNCIONEN BÉ A L'ECONOMIA

Ha parlat en la seva intervenció que hi ha tres sectors que ara mateix "estan funcionant bé. Un d'ells és el mercat de treball, s'està generant ocupació de manera sorprenentment elevada, encara que Espanya té uns nivells d'atur que són el doble que la mitjana de la Unió Europea. Però és una satisfacció que l'ocupació no s'hagi deteriorat com en situacions similars”.

A més per a Gortázar "el mercat immobiliari no és una bombolla i ens trobem en preus un 18% per sota de l'any 2008. Construint per sota del que ho fem amb 100.0000 habitatges a l'any respecte als 700.000 de fa uns anys. Cosa que fa que no tinguem una bombolla inomibiliària”.

El tercer sector que està funcionant és "el sector financer que es troba en situació de poder ajudar l'economia. Un sector que compta amb tres vegades més capital respecte al 2008, i que després de les mesures adoptades el 2012 s'han vist que han funcionat i afrontem una dificultat econòmica amb nivells de liquiditat bons i atès que els problemes dels EUA no s'han exportat a la zona euro. Cosa que ens dóna confiança a tots”.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va presentar l?acte. Foto: @CatPress

CATALUNYA PUNTA DE LLANÇA EN EXPORTACIONS

Ha posat en valor Gortázar “la iniciativa privada i el teixit empresarial català que representa el 46% del PIB de les exportacions actuals per sobre de la mitjana espanyola que és del 42%. Reflex que Catalunya té un teixit empresarial molt competitiu que pot seguir construint en qüestions estructurals a l'economia.

Després de la pandèmia ha afirmat el Conseller Delegat de CaixaBank "el consens és el de restablir un equilibri dels comptes públics i no haver de fer ajustaments bruscs que tenen conseqüències socials".

LES EMPRESES HAN DE APOSTAR PER LA SOSTENIBILITAT I ELS CANVIS TECNOLÒGICS

Des de la banca creuen que el món empresarial ha de "estar atent als canvis tecnològics i mantenir el gir necessari del món cap a la sostenibilitat. Els canvis tecnològics són profunds i els viurem tots des de l'acceleració amb la nova generació de desenvolupaments que vénen de la mà de la Intel·ligència Artíficial i que estan començant a arribar a les nostres empreses. Són canvis rellevants”.

Pel que el millor consell sobre el canvi que no pararà és estar en plena forma en una competició continua i estar disposat a córrer en una direcció o una altra. Quan el canvi extern supera l'intern amb velocitats molt altes, hem de donar resposta i cal acudir a allò extern per gestionar-ho" ha afirmat.

És fonamental comptar per això “amb una estratègica del talent i tenir aquest mateix pla com a país. Optimitzar-lo en el conjunt del país i donar per força laboral les capacitats adequades i canviar les seves capacitats per evitar la desocupació involuntaria”. En aquest sentit des de CaixaBank s'ha apostat per “la formació professional dual, que és una part de la solució. Cal pensar a llarg termini en la gestió del talent i com la fem a nivell de país com a tendència de la sostenibilitat”.

LES DECISIONS DELS CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ CLAUS PER AL MEDI AMBIENT I LA SOCIETAT

Actualment ha afirmat Gortázar "les persones que prenen les decisions als consells d'administració no només parlen dels beneficis i sinó de l'impacte de l'empresa sigui l'adequat a la societat i al medi ambient. Que les emissions de CO2 siguin zero el 2050 és cosa de tots”.

Aquest primer esmorzar va tenir una gran afluència d'assistents Foto:@CatPress

Així l'entitat treballa per “la inclusió financera com una de les seves banderes per continuar estant. Mantenint la consistència en temes importants també com la diversitat. Estant amb els nostres clients en els seus moments de dificultat. Gestionant 11.0000 habitatges socials i possibilitant l'accés al lloguer de 4.0000 famílies, fent-ho des de l'obligació social de fer-ho. Apostant per admetre ràpid els problemes, reconèixer-los, corregir-los i intentar cada dia millors”.

CAIXABANK DEDICA EL 30% DELS SEUS BENEFICIS A L'OBRA SOCIAL DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA

Programes de la Fundació La Caixa

"El 30% dels beneficis de l'entitat van a parar als programes que gestiona la Fundació La Caixa, que l'any passat van ser 590 milions d'euros. El 2022, gràcies a la tasca 46.000 persones van trobar feina a través del programa incorpora o reincorpora.62.0000 nens que participen a Proinfancia van ser ajudats a sortir del cercle de la pobresa.295.000 persones grans van participar en el programa d'envelliment actiu" entre moltes altres dades que fan que la nostra tasca vagi més enllà del que és bancari.

Perquè ara que "estem molt millor preparats per ajudar i tenim ganes de fer-ho des del sector financer que és part de la solució i part de l'economia. Hi va haver grans errors en l'expansió del 2008 i es van prendre mesures molt dràstiques a nivell regulatori. Ara el sector financer funciona i està fort i raonablement bé.Amb un sector financer fort l'economia del país funcionarà millor i si no funciona bé ens tirem un tret al peu.Amb la reestructuració duta a terme en els últims 15 anys que no ha estat ni fàcil ni agradable ara estem en una millor posició i demostrarem que estem demostrant que som útils a la societat".

