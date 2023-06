Catalunya hauria de rebre, en les properes dècades, una inversió en infraestructures de gairebé 51.000 milions d'euros per "corregir el dèficit" que arrossega els darrers anys segons les últimes dades fetes públiques per la Cambra de Comerç de Barcelona aquesta setmana.

Els responsables de l'estudi apunten que aquesta manca d'inversions ha augmentat ampliant els càlculs que el mateix organisme va presentar fa 4 anys el 2019; aleshores, situaven la inversió que consideraven que calia fer en 45.000 milions d'euros fins al 2030.

L'estudi assenyala una vintena de projectes (que considera que són prioritaris) a l'horitzó dels propers anys (2030-2040), i que apunten que serien imprescindibles per "mitigar el dèficit".

CAMPANYA PER RENOVAR LA CAMBRA

L'actual presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca , està lligada amb el món independentista, concretament amb l'ANC i Junts. Abans d'arribar al cim, Roca va ser la número 2 de l'anterior president de la Cambra, Joan Canadell, que va abandonar l'organisme per presentar-se a les eleccions amb el partit de Laura Borràs i Jordi Turull. Aquest 2023 haurà de revalidar el càrrec a les eleccions a la Cambra, i està posant-ho tot a la graella per continuar controlant l'ens.

Roca sempre ha mostrat el perfil independentista i contrari a ERC. A la campanya per renovar el seu càrrec, ha acusat els republicans d'estar després d '"una candidatura antiidependentista" per apartar-la a ella i Junts del lideratge de la cambra. Ara, al mig de la campanya, treu a la llum el dèficit en infraestructures en un intent per deslegitimar el lideratge dels republicans al capdavant del Govern.

AUGMENTAR LA CONNECTIVITAT DE LES XARXES DE CARRETERA

Tornant a l'informe, quant a la xarxa de carreteres, assenyala com una prioritat augmentar la connectivitat i la capacitat del corredor mediterrani amb la B-40 i el desdoblament d'alguns trams de carreteres com la N-II i la N-340, i altres trams d'eixos clau, com ara la C-55 Abrera-Manresa, entre Manresa i Castellbell i el Vilar.

Segons l'estudi, la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) acumula "anys de retard a la xarxa viària que ha provocat colls d'ampolla en diferents punts". Especialment greu, assegura el document, és la situació a la zona del Vallès, que representa el 45% del trànsit interurbà de la RMB i el 21% del conjunt de Catalunya, però només té una connexió transversal d'alta capacitat.

Passatgers de l'aeroport del Prat Foto: Europa Press

ELS AEROPORTS DEL FUTUR

També s'ha posat sobre la taula una altra infraestructura clau per a Catalunya, l' Aeroport de Barcelona ; la Cambra considera clau "la seva adequació per augmentar la connectivitat intercontinental", tot i que també s'han posat sobre la taula altres projectes aeroportuaris com habilitat l'accés ferroviari d'alta velocitat a l'aeroport de Girona-Costa Brava i l'estació intermodal Camp de Tarragona.

La Cambra es pregunta "quin és el futur" de l'Aeroport de Barcelona una vegada va quedar descartada al Document de Regulació Aeroportuària (DORA) el projecte d'ampliació de 1.700 milions d'euros proposat per Aena. En aquest sentit, la corporació diu que cal definir amb urgència el model d'aeroport que volem, que hauria d'estar orientat a incrementar la connectivitat de llarg radi, i no renunciar a l'accés directe de la línia d'Alta Velocitat a l'Aeroport de Barcelona ”.

Sigui quina sigui la fórmula adoptada, aposten per reformar el conjunt del sistema aeroportuari i incloure-hi els nous plans directors dels aeroports de Girona i Reus , així com dur a terme connexions ferroviàries per comunicar amb Barcelona mitjançant serveis d' alta velocitat .

La descarbonització del Port de Barcelona és un aspecte que la Cambra considera clau. Foto: Port de Barcelona

DESCARBONITZAR ELS PORTS I CONNECTAR-LOS AMB EL SEU ENTORN

Finalment, els responsables de l'estudi han dedicat un apartat de la seva recerca a les millores a impulsar a l' àmbit portuari ; en aquest sentit s'ha assenyalat l' ampliació i la descarbonització dels ports de Barcelona i Tarragona (els dos principals del territori, per la seva capacitat i el seu impacte a l'economia). També s'ha posat sobre la taula la necessitat de construir nous accessos terrestres a aquests recintes portuaris.