José Ignacio Goirigolzarri durant la seva participació al 'XL Seminari APIE Santander' / CaixaBank

El president de CaixaBank , José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmat aquest dimarts que un dels principals reptes del sector financer és la reputació . Tot i la millora dels darrers anys, “tenim molt camí per recórrer” i, com a sector, “hem de seguir esforçant-nos a comunicar millor la nostra realitat i la nostra utilitat a la societat”.

"El futur d´un sector, d´una empresa o d´un projecte, la seva supervivència, la seva sostenibilitat en el temps depèn que la societat ho trobi útil i que la societat vulgui que existeixi", ha assegurat durant la seva intervenció al 'XL Seminari APIE Santander', sota el títol 'L'economia de la democràcia. De la transició i l'entrada a la UE fins a la crisi de la pandèmia”.

Goirigolzarri s'ha referit a més a més a la reputació, a dos reptes més als quals ha de fer front el sector financer: el canvi d'hàbits dels clients unit a l'evolució de la tecnologia, i la millora de la rendibilitat.

Sobre el primer, ha assenyalat que “els clients segueixen modificant els seus hàbits a l'hora de relacionar-se amb el banc, segueixen accelerant la seva digitalització, i nosaltres hem de donar una resposta”. Pel que fa al repte de la rendibilitat, ha explicat que és cert que la recuperació del terreny positiu dels tipus d'interès ha tingut com a conseqüència una millora de la rendibilitat del sector, tot i que continua estant per sota del cost de capital del sector, i les cotitzacions dels bancs continuen estant per sota del valor en llibres.

El president de CaixaBank ha aprofitat la seva intervenció per deixar clar que hi ha enormes diferències entre la situació de la banca regional americana, amb entitats que han presentat dificultats els últims mesos, i el sistema bancari europeu i, en concret, l'espanyol. Diferències, ha dit, en termes de model de negoci de les entitats i de regulació i supervisió.

En tot cas, ha comentat la necessitat de comptar a Europa amb un sector financer, no només molt solvent i amb una gran liquiditat, sinó amb entitats de més massa crítica, “que puguin competir amb els grans bancs americans o asiàtics, i d'aquest manera de tenir la capacitat de finançament suficient per donar suport al creixement europeu”.

Sobre el context europeu, ha expressat també que “la Unió Bancària roman incompleta i la Unió del Mercat de Capitals és incipient”. En concret, ha advocat per “culminar” el Fons de Garantia de Dipòsits comú.

Segons Goirigolzarri, “la inexistència d'una unió bancària i un mercat únic de capitals té impacte a tots els nivells: deixa sense tancar un problema important per als països europeus, com és el risc de fragmentació, amb el consegüent efecte de les primes de risc ; i la manca d´una unió real és un obstacle per a la consolidació bancària, ja que no permet aprofitar economies i sinergies a nivell europeu”.

FASE DE TRANSFORMACIÓ

D'altra banda, el president de CaixaBank ha traslladat que un cop completada la integració “comencem la part més prometedora de la nostra fusió, que és la de la transformació”. En aquest sentit, ha recordat les prioritats que recull el Pla Estratègic 2022-2024 de l‟entitat: donar un impuls decisiu al negoci, creixent més enllà de les barreres de la banca tradicional; continuar alhora adaptant els canals de distribució a les noves necessitats dels clients; i tot plegat amb l'objectiu de ser un referent europeu en sostenibilitat.

Aquestes prioritats, ha afegit, han de portar l'entitat a assolir al tancament del 2024 una rendibilitat sobre recursos propis superior al 12%, una millora de l'eficiència fins a situar-la per sota del 48%. I consolidar la posició de fortalesa en termes de capital i solvència, amb l'objectiu de generar capital disponible per distribuir els nostres accionistes per un import de 9.000 milions d'euros el període 2022-2024. "Uns objectius molt ambiciosos, però que crec, amb les dades de tancament del primer trimestre d'aquest any, podem confirmar que anem al bon camí per al seu compliment", ha subratllat.

A més, ha incidit que CaixaBank vol anar més enllà i “liderar el procés de transformació del sector financer”. “Aquesta transformació la volem dur a terme amb un model de fer banca molt inclusiu i molt proper a les famílies i empreses, així com a la societat a què servim”, ha assegurat.

MODEL DIFERENT DE FER BANCA

A més, Goirigolzarri ha defensat que el compromís de CaixaBank amb els seus clients i amb la societat en general “va més enllà de la mera relació financera”, i ha posat l'èmfasi en el vessant social de l'entitat perquè “tenim una manera molt diferent de fer banca”.

“Comptem amb un model diferencial de fer banca, molt inclusiu i proper a la societat a què servim. Un model que parteix de la base que la sostenibilitat d'un projecte no se sustenta només en els resultats financers, sinó també com s'aconsegueixen”, ha afegit.

D'aquesta manera, ha posat en valor iniciatives com MicroBank, el banc social de CaixaBank i més entitat europea de microfinances; CaixaBank Dualiza, la fundació per donar suport a la formació professional dual; o l'ampli parc d'habitatges de lloguer social de l'entitat. A això cal afegir que la Fundació ”la Caixa” té una participació superior al 30% de CaixaBank, cosa que ha significat un dividend de 550 milions d'euros en el darrer exercici per finançar la tasca social.