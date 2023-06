Una parella de jubilats passeja del braç per un carrer de Madrid / @EP

Els pensionistes i jubilats es beneficien de la seva primera assignació extraordinària de l'any cada mes de juny, per la qual cosa reben una contribució suplementària a allò que cobren de normal. D'aquesta manera, els jubilats poden planificar les vacances d'estiu, fer front a despeses inesperades i liquidar deutes pendents.

Els pensionistes reben 14 pagues distribuïdes durant tot l'any, amb dues extres: una a l'estiu (al juny) i una altra per Nadal (al novembre). A més, la suma d'aquestes pagues és equivalent a la de la pensió mensual regular, cosa que significa que els jubilats veuen la seva pensió duplicada.

La normativa de la Seguretat Social estableix que el pagament de la paga extra es fa amb un mes de retard, cosa que implica que la data estimada per rebre la paga extra d'estiu aquest any seria entre l'1 i el 4 de juliol.

Tot i això, la Tresoreria General de la Seguretat Social sol transferir els fons als bancs a partir del dia 25, permetent així que les entitats bancàries puguin avançar la data de pagament als seus clients. A més, aquest any hi ha una particularitat addicional: la data de pagament s'ha traslladat al 26 de juny pel fet que el dia 25 cau en diumenge.

Per tant, la data de pagament de la paga extra pot variar entre el 23 i el 25 de juny , depenent del banc, i en alguns casos, els beneficiaris poden haver d'esperar fins a l'1 de juliol.

QUI NO REBRÀ LA PAGA EXTRA D'ESTIU?

Aquells que s'hagin jubilat i estiguin rebent la pensió de jubilació per primera vegada no rebran la paga extra d'estiu. Això és perquè les pagues extraordinàries es generen dues vegades l'any. Per tant, si algú es jubila al mes de juny, no serà elegible per rebre la paga extra.

D'altra banda, aquells que s'hagin jubilat entre el desembre i el juny rebran una part proporcional corresponent als mesos en què van estar jubilats. Per exemple, si algú es jubila al maig, només rebrà la proporció corresponent als mesos de maig i juny.