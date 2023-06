Foto: Iberdrola

Iberdrola s'uneix al Grup Kyoto com a inversor estratègic i soci comercial en una aliança per accelerar la descarbonització de la calor dels processos industrials amb la incorporació de Heatcube, la solució d'emmagatzematge d'energia tèrmica de Kyoto. L'energètica invertirà tres milions d'euros a través del seu programa de start-ups, PERSEO , cosa que li permetrà controlar el 12,8% del capital i comptar amb presència al consell d'administració.

Amb aquest pas, Iberdrola avança en l'estratègia de proporcionar als clients industrials solucions per descarbonitzar la demanda de calor, que representa més del 50% de les necessitats energètiques finals de la indústria. Les solucions demmagatzematge tèrmic són una tecnologia clau per subministrar calor verda a un cost competitiu. La calor industrial verda generada amb aquesta tecnologia, juntament amb l'hidrogen verd, l'amoníac i altres derivats on Iberdrola és líder mundial, complementa la cartera de solucions energètiques sostenibles que Iberdrola ofereix als seus clients industrials.

"L'aliança amb Kyoto i la seva solució d'emmagatzematge tèrmic Heatcube és un pas més per a Iberdrola en la seva missió de descarbonitzar l'economia a través de l'electrificació. L'emmagatzematge és un dels grans reptes de la transició energètica, de manera que aquesta col·laboració amb el grup noruec serà clau a la nostra estratègia", assenyala Fernando Mateo, responsable global de Descarbonització Industrial d'Iberdrola.

"Aquest és un moment decisiu per al Grup Kyoto. Més enllà de l'augment de capital, el fet que Iberdrola i Spirax-Sarco Engineering posin els seus plans, l'accés al mercat i la credibilitat al servei de la comercialització de Heatcube obre enormes oportunitats de mercat i ens proporciona un suport tecnològic de primer ordre. Ja estem treballant en diversos projectes comercials específics per a clients amb Iberdrola i esperem obtenir resultats positius ben aviat", afirma Camilla Nilsson, consellera delegada del Grup Kyoto.

Amb Iberdrola, també invertirà a Kyoto el líder mundial en gestió d'energia tèrmica Spirax-Sarco. A més de la cooperació comercial i tècnica per a la comercialització i adopció de Heatcube al mercat, la inversió permetrà augmentar la presència de Kyoto a Espanya, on actualment hi ha un terç de la seva plantilla i bona part dels seus proveïdors, contribuint així al teixit industrial ia generar cadena de valor local als projectes.

Amb seu a Bilbao (Espanya), Iberdrola fa més de 20 anys que està compromesa amb l' energia neta , amb l'objectiu de superar els 52.000 MW de capacitat renovable el 2025. Iberdrola va presentar recentment el seu Pla de Transició Climàtica a les Nacions Unides, en resposta al crida del secretari general de l'ONU, amb l'objectiu d'assolir les emissions netes zero el 2040 seguint una línia realista, ambiciosa i responsable.