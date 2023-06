El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

L' economia catalana no passa pels millors temps, sobretot en les últimes dues dècades. Catalunya , juntament amb la Comunitat Valenciana, són les responsables que el deute autonòmic s'hagi disparat fins al 45% del total d'autonomies a Espanya des de les darreres dues dècades, pràcticament des que va començar aquest segle XXI.

Aquesta és la conclusió que es desprèn de l' Observatori de les comunitats autònomes: Els comptes autonòmics el 2022, elaborat per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea). Les dues comunitats acumulen més de 121.000 milions de deute acumulat. Pel que fa a Catalunya, des del 2001 ha elevat el passiu públic en 73.500 milions i ja és a prop dels 85.000 milions. Pel que fa al País Valencià, el seu deute és menor, encara que notori de totes maneres: ha augmentat més de 48.000 milions, per la qual cosa ja està sobre els 55.000 milions.

Pel que fa al deute relatiu en relació al Producte Interior Brut (PIB) de la comunitat, Catalunya se situa en el 33% a causa de la mida considerable de la seva economia, mentre que la Comunitat Valenciana, en aquest cas, planteja un panorama més pèssim: arriba al 44%. Altres comunitats com la de Madrid tenen la situació més favorable. Tot i que presenta una xifra total de deute de gairebé 35.000 euros, quan es vincula al PIB regional, la dada és del 13,5%.

"Les autonomies menys endeutades en relació amb el seu PIB són Madrid, les Canàries i les comunitats forals, mentre que les que suporten més càrrega de deute són Múrcia, Castella-la Manxa, Catalunya i, sobretot, València, que s'acosta a un preocupant 50% del PIB", es desprèn del text.



En analitzar l'evolució de les xifres de Catalunya i el País Valencià, és important tenir en compte que hi ha una constant denúncia d'infrafinançament. Des de la Conselleria d'Economia de Catalunya, expliquen a CatalunyaPress que aquest problema provoca que les autonomies hagin d'aportar més diners propis, per la qual cosa l'endeutament empitjora i no hi ha previsió que canviï amb el temps. Aquesta problemàtica ha estat reconeguda fins i tot pel Ministeri d'Hisenda, i encara que María Jesús Montero es va comprometre a solucionar-la, finalment no ho va fer, deixant aquesta qüestió a les mans del proper Govern.

Tot i això, fins i tot tenint present aquesta situació, el considerable augment del deute reflecteix un clar desequilibri pressupostari que, en el cas de Catalunya, es vincula a les acusacions contra el Govern d'Espanya i els arguments independentistes.

UN PROBLEMA AGREUJAT DES DE LA CRISI DEL 2008

A l'àmbit del sector autonòmic, es pot observar que la crisi financera iniciada el 2008 va desencadenar un procés d'endeutament agut. En aquest moment, les xifres van començar a multiplicar-se i, tot i que es van contenir durant els anys de recuperació, la recessió derivada de la pandèmia de coronavirus i la invasió d'Ucraïna per Rússia han dificultat la reversió d'aquesta situació.

En els darrers anys, el suport de l'Estat ha estat crucial, assumint una part significativa de l'esforç a través de "injeccions fortes extraordinàries", tal com s'esmenta al document de Fedea. Això va permetre a les regions reduir el dèficit el 2021. No obstant això, el 2022, el desequilibri va tornar a augmentar a causa de circumstàncies atípiques de l'exercici i de l'increment dels preus.

A més d'això, al document es fa saber que el més preocupant en els dos darrers anys ha estat el comportament de les despeses i ingressos subjacents, que encara no mostren signes de tornar als nivells previs a la pandèmia, malgrat la ràpida recuperació del PIB després de la forta caiguda el 2020. En altres paraules, la tendència al desfasament pressupostari persisteix i les xifres amenacen d'augmentar encara més.

ELEVACIÓ GENERAL DEL DÈFICIT DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES EL 2022

Les comunitats autònomes van registrar el 2022 un augment del dèficit fins a l' 1,14% del PIB , a causa de la desaparició dels Fons Covid i de la inflació, segons la Fedea. El dèficit pressupostari del conjunt de les comunitats autònomes va repuntar l'any passat, passant del 0,05% del PIB del 2021 --la millor dada des que es van començar els registres el 1995-- a l'1,14% del PIB del 2022.

Tot i això, l'informe de Fedea suggereix que tant les xifres de 2022 com de 2021 són " enganyoses ", ja que les "excel·lents dades de dèficit autonòmic" de 2021 i 2020 es deuen a un augment de les transferències extraordinàries de l'Estat a través de els Fons Covid.

Cal recordar que el Govern va disposar el 2020 i el 2021 dos Fons Covid als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de cada any per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia, i, encara que ho van demanar diverses comunitats i grups polítics, l'Executiu central va decidir no prorrogar-los el 2022 i anys venidors. En aquest context, Fedea apunta que la desaparició d'aquestes transferències el 2022, així com un increment de la inflació més gran de l'esperat, "ajuda a explicar el repunt del dèficit".