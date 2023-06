La CEOE ha elaborat un document amb 100 propostes de cara al Govern que surti de les urnes el proper 23 de juliol, entre les quals destaquen tota una bateria de mesures fiscals, com ara rebaixar l'Impost sobre Societats, l'IRPF i l'Impost de Successions i Donacions, suprimir l'impost de patrimoni i evitar la creació de noves figures fiscals.

Arxiu - El president de la CEOE, Antonio Garamendi

El document , d'unes 30 pàgines ratificat ahir pel Comitè Executiu de la patronal, fa a més a més una defensa encesa del valor de les empreses com a "principal garantia" per al creixement de l'economia espanyola, davant les crítiques rebudes pels empresaris des d'alguns membres del Govern durant aquesta legislatura.

Per a CEOE, es tracta d'“una demanda de respecte als milers d'homes i dones que a Espanya arrisquen els seus recursos i posen en joc els seus estalvis per convertir-los en més activitat, més ocupació i més ingressos públics amb què sostenir el benestar de tots ".

A parer seu, aquest impuls a la iniciativa empresarial hauria d'articular entorn del "reconeixement i l'orgull" de la figura de l'empresariat; el foment de l'emprenedoria i les vocacions empresarials entre els joves; la comunicació de limpacte i aportació de valor dels empresaris; i el reforçament de la vinculació entre les empreses, leducació i la formació.

El document, titulat 100 Prioritats Empresarials, s'articula al voltant de set eixos que CEOE considera essencials per estructurar les polítiques econòmiques dels propers anys i garantir el creixement de l'economia i la creació d'ocupació.

Un d'aquests eixos és el referit a la reducció de la pressió fiscal, que passa per rebaixar l'impost sobre societats i l'IRPF i per crear un sistema d'incentius fiscals a la inversió per a la creació d'ocupació, l'estabilitat i la simplicitat dels instruments de suport a la R+D+i.

Així mateix, planteja la reducció de les quotes de la Seguretat Social, l'eliminació de l'impost sobre el patrimoni o la rebaixa de l'impost de successions i donacions.

La CEOE també demana "evitar" la creació de nous impostos, en clara referència a l'aprovació aquesta legislatura dels nous tributs a les energètiques, la banca o les grans fortunes.

El text també destaca la feina com a pilar bàsic de la competitivitat. En aquest àmbit, CEOE reivindica la negociació col·lectiva com a garantia de la qualitat en l'ocupació, "que ha de tenir un paper regulador més gran, limitant la funció del legislador a allò estrictament necessari".

L'ATUR ASSISTENCIAL COMPATIBLE AMB UNA FEINA



Igualment, sol·licita una reforma "en profunditat" dels serveis públics d'ocupació que fomenti la col·laboració publicoprivada; la vinculació de les polítiques actives i passives de treball; o l'adequada integració del nivell assistencial de desocupació amb l'Ingrés Mínim Vital i facilitar-ne la compatibilitat amb el treball.

La patronal també demana una major connexió de polítiques educatives i formatives i planteja una Estratègia Global de Qualificació i Formació que racionalitzi i integri tots els instruments relacionats amb la gestió del talent.

"Això demanda, igualment, reformar l'actual model de Formació Professional per a l'Ocupació, continuar amb el desenvolupament de la reforma de la Formació Professional, que ha incorporat el caràcter dual a tota la FP, i, més enllà, avançar en la reforma universitària , amb un acostament més gran de la universitat a l'empresa", afegeix el document de CEOE.

NO ENTORPIR L'ACTIVITAT EMPRESARIAL AMB MOLTES NORMES



Un altre dels eixos de prioritats és el relatiu a un marc regulador i econòmic favorable a l'empresa, que permeti la inversió "i no entorpeixi l'activitat econòmica".

En aquest punt, CEOE reivindica la importància de comptar amb unes garanties d'estabilitat i de seguretat jurídica, claus per garantir el dret de propietat i la llibertat d'empresa.

En aquesta línia, defensa la qualitat i claredat en el pla legislatiu, la necessitat de reduir càrregues innecessàries o desproporcionades per a les empreses i eliminar barreres al lliure establiment i exercici de l'activitat empresarial, així com una coordinació més gran de les polítiques territorials en aquest àmbit .

A aquestes demandes s'uneix també la d'una política pressupostària "sostenible i responsable" , que situï el focus en l'eficiència de la despesa pública i no en la pressió fiscal més gran, afegeix el text, que també advoca per millorar els mecanismes de gestió de la col·laboració pública-privada i per un sistema "més just i eficaç" d'actualització de preus als contractes i concessions del sector públic.

Un altre eix sobre el qual s'articulen les propostes empresarials és el d'un entorn que impulsi la competitivitat de l'economia , especialment a través de reformes estructurals que corregeixin els desequilibris macroeconòmics pendents i permetin desenvolupar un marc favorable a la inversió.

El quart eix de les '100 Prioritats Empresarials' és el d'un model econòmic en transformació que recull els reptes principals que protagonitzen el canvi de l'economia: la digitalització i la sostenibilitat i, en aquests àmbits, el paper que els fons europeus deuen exercir en l'acceleració d'aquest procés.

PACTE D'ESTAT PER LA INNOVACIÓ



Entre altres idees, CEOE defensa el desenvolupament d'un Pacte d'Estat per a la Innovació i l'impuls d'una Llei d'Innovació amb les empreses al centre; mesures que permetin duplicar el pes de l¿economia digital a Espanya; i un procés de descarbonització que sigui "tecnològicament neutre i econòmicament competitiu", amb la garantia d'un subministrament d'energia fiable i competitiu, un marc regulador estable a llarg termini i un mercat interior de l'energia a Europa, amb una regulació del sector elèctric que sigui "coherent i homogènia" entre tots els Estats membres.

El cinquè eix ofereix propostes per impulsar els sectors de l'economia amb l'objectiu d'aconseguir un creixement més sòlid , incloses mesures per revalorar el sistema agroalimentari i pesquer i per enfortir la indústria espanyola, amb un marc regulador robust i d'ajudes que n'acompanyi l'avenç.

En aquest punt, CEOE sol·licita també una millora en la gestió de les infraestructures per impulsar-ne la modernització i el correcte manteniment; un estímul al sector de la construcció; apostar per la qualitat institucional del comerç; potenciar la reputació sectorial del turisme; i millorar tant el finançament de les indústries culturals i de l'esport com la claredat en la governança i la regulació.

El sisè eix de les prioritats empresarials té a veure amb ampliar l'espai d'oportunitats per als ciutadans amb, entre altres aspectes, millores en el sistema educatiu, mitjançant la promoció de la llibertat d'ensenyament i la iniciativa privada i l'impuls de la qualitat.

L' enfortiment i modernització del sistema sanitari i de dependència , a través d'un model de gestió 'One Health' al Sistema Nacional de Salut basat en la col·laboració publicoprivada; i un esforç institucional més gran per reforçar la viabilitat del sistema de pensions i potenciar el desenvolupament del pilar complementari voluntari, amb plans d'estalvi individual i col·lectiu, són altres de les demandes de la CEOE.

El document també incideix en la importància de facilitar l'accés a l'habitatge , amb mesures solvents tant per a la compra com el lloguer i amb una Llei de mesures administratives i processals que reforci la seguretat jurídica a l'urbanisme.

L'últim eix sobre el qual articula el document de CEOE és el del compromís d'Espanya amb la Unió Europea , per a la qual cosa cal promoure un paper "reforçat i actiu" del país a les negociacions europees.