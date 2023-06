El Tribunal de Comptes ha fixat per al 17 de novembre que ve, a les 9.00 hores, el judici a l'expresident català Carles Puigdemont i altres excàrrecs de la Generalitat pel presumpte desviament de fons al 'procés'.

Arxiu - El lletrat que defensa Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé (i), en arribar a l'Audiència prèvia sobre el 'procés' al Tribunal de Comptes. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

Segons ha informat aquest dilluns l'òrgan fiscalitzador, el Departament Segon de la Secció d'Enjudiciament ha convocat per a aquesta data l'acte del judici del procediment de reintegrament en què es practicaran les proves d'interrogatori de part i interrogatori de testimonis que van ser admeses a la audiència prèvia i, posteriorment, les parts formularan les seues conclusions orals. Així es preveu que el procediment es doni per conclòs i quedi vist per a sentència.

Així mateix, el Tribunal de Comptes ha informat que aquesta Secció d'Enjudiciament també ha dictat una interlocutòria aquest dilluns en què desestima les quatre peticions alternatives realitzades per la representació processal de l'exvicepresident català Oriol Junqueras, l'exconseller Raül Romeva i set codemandats més.

En concret, es refereix a la petició que van fer perquè la quantitat dipositada en garantia de la presumpta responsabilitat comptable --que va ser fixada en fase d'actuacions prèvies i que puja a un import total de 4.146.274,97 euros-- sigui transferida a les arques de la Generalitat de Catalunya o se li ofereixi en dipòsit, però en tot cas condicionat al resultat final del procediment de reintegrament per abast en què aquests codemandats continuaran mantenint la seva oposició a les demandes de l'actora pública i del Ministeri Fiscal.

Els encausats també demanava que es paralitzés el còmput d'interessos de demora des de la data en què van fer les peticions anteriors per primera vegada davant el Tribunal de Comptes --octubre del 2020-- o des de la data que la consellera considerés convenient.

L'òrgan fiscalitzador ha desestimat totes les peticions efectuades per Junqueras i la resta d'encausats. La decisió adoptada aquest dilluns és recurrible en apel·lació davant la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, en el termini de quinze dies a comptar de la data de la seva notificació.