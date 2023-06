Foto: CaixaBank

CaixaBank ha llançat FXWallets , un servei que permet obrir, de manera immediata, molt intuïtiva i sense costos d'obertura o de manteniment, comptes virtuals per emetre i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises .

Amb aquest pas, l'entitat financera es converteix en el primer banc a Espanya que ofereix un servei de comptes virtuals en divisa per a tot tipus d'empreses. El servei s'inicia aquest mes de juny com a pilot per a un grup seleccionat d'empreses i, a partir del setembre, estarà disponible per a tots els clients interessats. Al servei s'hi accedeix a través de la banca digital de CaixaBank, on s'integra la plataforma per al mercat de divises de CaixaBank FXNow.

El nou servei FXWallets es caracteritza per oferir tots els avantatges i seguretat per a pagaments internacionals dels comptes tradicionals, amb la incorporació, a més, d'avenços importants en usabilitat i immediatesa. De fet, és possible obrir un wallet a la divisa que es vulgui amb tan sols dos clics i utilitzar-lo per operar de forma immediata.

En paraules d'Iñaki Badiola, director de CIB i International Banking de CaixaBank, “el llançament de FXWallets és un pas molt important en la aposta ferma de l'entitat per la innovació, la internacionalització i la proximitat amb els nostres clients i les seves necessitats. El desenvolupament del projecte ha implicat una profunda anàlisi de com podem aplicar els nous avenços en usabilitat i experiència de client a l'univers dels pagaments amb divisa, posant sempre el focus al client. D'aquesta manera, FXWallets és l'última peça a unir-se a un ecosistema digital en evolució contínua, que va néixer amb la creació de FXNow amb l'objectiu de facilitar la gestió integral de la divisa i els pagaments internacionals de les empreses”.

CREIXEMENT I INTERNACIONALITZACIÓ DEL SERVEI

FXWallets s'incorpora com a nova funcionalitat en el marc de CaixaBank FXNow, la plataforma de CaixaBank per a la gestió de compravenda de divises. CaixaBank FXNow presta servei a empreses client de CaixaBank a Espanya des de la seva creació el 2020. FXNow també s'ha llançat al Marroc, el 2022, i, a través de BPI, a Portugal el 2023.

FXNow basa el model en un equilibri entre usabilitat i professionalitat que permet cobrir les necessitats de tot tipus d'empreses, des de petits negocis fins a grans corporacions. Això s?ha traduït en creixements de més del 150% interanual de l?operativa en divises de CaixaBank a través del canal digital a Espanya.

LÍDER EN INNOVACIÓ

La tecnologia i la innovació són clau per a CaixaBank. Amb més d'11 milions d'usuaris de la seva banca digital, la base de clients digitals més gran del sector financer a Espanya, l'entitat treballa cada dia per desenvolupar nous models que li permetin donar resposta a les demandes i necessitats dels seus clients i que acostin els productes, els serveis i la cultura financera a tots els ciutadans.

En aquest procés de digitalització, l'entitat financera, que compta amb una filial tecnològica pròpia, CaixaBank Tech, i amb equips multidisciplinaris que porten la innovació a tots els àmbits de l'organització, impulsa projectes basats en noves tecnologies, com blockchain , computació quàntica, intel·ligència artificial, big data o cloud computing . Totes aquestes tecnologies permeten als seus gestors disposar de més i millors recursos per assessorar els seus clients, alhora que s'impulsa la personalització de l'oferta comercial per millorar la vinculació dels clients, es desenvolupen nous serveis financers i s'agilitza el procés de presa de decisions.

la revista nord-americana Global Finance ha distingit aquest any CaixaBank com a 'Entitat Financera més Innovadora a Europa Occidental 2022' i 'Millor Banc Digital a Banca de Particulars a Espanya 2022'. Aquests premis se sumen als globals 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Productes d'inversió, dipòsits i targetes al Món 2022' i 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars en Gestió de Factures al Món 2022', i al continental 'Millor Banc Digital de Banca de Particulars a Préstecs a Europa Occidental 2022', també de la revista nord-americana. Per la seva banda, el servei de banca digital de l'entitat, CaixaBankNow, ha estat escollida com la Millor aplicació mòbil de banca de particulars al Món 2019, i d'Europa Occidental el 2021, 2020 i 2018.

A més, l'ús del Big Data i de la intel·ligència artificial han fet mereixedora l'entitat del reconeixement a 'Millor entitat del món en anàlisi de dades i IA 2022' als premis Banking Innovation Awards de Qorus-Accenture, i 'Mejor entitat de banca privada a Europa en anàlisi de dades i IA 2022 i 2021' per la revista PWM del Grup Financial Times.

En l'àmbit de la banca privada, CaixaBank ha estat elegida 'Entitat de Banca Privada més Innovadora d'Europa Occidental 2022' per Global Finance, mentre que la revista britànica PWM (Grup Financial Times) l'ha anomenat 'Millor entitat de Banca Privada en anàlisi de Big data i Intel·ligència Artificial a Europa 2022' i ''Millor entitat de Banca Privada en Màrqueting i Comunicació Digital a Europa 2022'.