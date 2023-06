Rupert Stadler va aturar massa tard la venda d'automòbils dièsel amb valors d'emissions manipulats/@Audi

La sala penal econòmica de l'Audiència Territorial de Munic (sud) va declarar culpable de frau Rupert Stadler per haver detingut massa tard la venda d'automòbils dièsel amb valors d'emissions manipulats.

La sentència estableix que Stadler, exmembre així mateix del consell directiu del grup Volkswagen (VW), matriu d'Audi, haurà de pagar la multa acordada d'1,1 milions d'euros en part a les arques públiques i en part a diverses organitzacions benèfiques. Stadler havia fet una confessió sobre la base d'un acord aconseguit amb el tribunal i la fiscalia i segons el qual se li oferia una condemna d'entre un any i mig i dos anys de llibertat condicional i una sanció d'1,1 milions d'euros per no entrar a la presó.



L?exdirectiu, de 60 anys, havia declarat la seva innocència però quan el tribunal li va donar a entendre que s?enfrontava a una possible pena de presó, va confessar haver detingut massa tard la venda a Europa de cotxes manipulats després que sortís a la llum l?escàndol als Estats Units el 2015 .



Va reconèixer que en vista dels indicis de manipulació també en els models europeus, hauria d'haver estat més diligent com a president, haver-se ocupat d'esclarir la qüestió i haver intervingut.