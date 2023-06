Catalunyapresscuponblaus

The Sun ha contactat amb diversos guanyadors de la loteria per elaborar, a partir de les seves experiències personals, una llista de consells per ajudar els nous afortunats que no caiguin en els mateixos errors que ells van cometre.

1.- Viu dins de les teves possibilitats : Al principi, pot resultar temptador malbaratar els diners comprant grans mansions o vehicles esportius o realitzant vacances de luxe. No obstant això, és important ser pràctic i gastar els diners en allò que realment es necessiten. Un guanyador va explicar que va comprar una casa massa gran per a una família de 4 membres i ara l'està venent.

2.- Evitar lexplotació del teu entorn. Diversos afortunats han coincidit que després de guanyar la loteria cal estar preparat perquè molta gent del teu entorn intenti explotar-te, fins i tot els amics més propers. Per exemple, una guanyadora va explicar que quan les seves amigues van saber de la seva sobtada riquesa, una va començar a queixar-se que tenia deutes amb Hisenda com a conseqüència estava a punt de perdre casa seva. Però la història va resultar una gran mentida. “Vaig consultar els seus registres fiscals i vaig veure que no estava endarrerida. Quan vaig imprimir aquesta pàgina i la vaig enviar, es va acabar la nostra amistat”, ha relatat a The Sun.

3. - Els rics et miren per sobre de l'espatlla. Després d'embutxacar-se una fortuna a la loteria, moltes persones es muden a un barri exclusiu. Tot i això, molts rics consideren que aquests afortunats no estan al seu nivell perquè no han generat aquests diners. Per aquest motiu, diversos guanyadors de la loteria recomanen no prendre's seriosament aquest menyspreu i no cercar l'aprovació d'altres persones amb la mateixa situació econòmica.

4.- Evita deliris de grandesa. Molts afortunats recomanen mantenir un perfil baix després d'haver guanyat molts diners i no pensar-se que, per ser ric, és millor que qualsevol altra persona.

A més, aquesta actitud també t'allunya de malbaratar els diners en elements que no et convenen.



5.- Prepara't per a les preguntes . Si et toca la loteria serà millor que t'acostumis que et preguntin contínuament com et gastaràs els diners. Per això, és recomanable tenir una resposta estàndard que sempre llançar per evitar possibles embolics i moments incòmodes.

6.- Els amics van i vénen . Amb la riquesa, també arriben noves experiències i un estil de vida que el teu antic grup d'amics senzillament no es pot permetre. Múltiples guanyadors afirmen que, si vols viure aquestes noves i exclusives experiències, apareixeran nous grups d'amics, cosa que significa que les connexions anteriors s'esvairan. En aquest sentit, subvencionar els teus amics pot resultar incòmode tant per a ells com per a tu.

7.- Accepta la fama. A mesura que acumules riqueses i construeixes una vida de luxe, potser et trobes al punt de mira. Si fas pública la teva victòria, augmenta molt la pressió i l'atenció sobre vostè, cosa que pot ser difícil de suportar.

8.- Dona al teu entorn. Molts guanyadors recomanen no ser garrepa amb aquelles persones que abans del teu premi formaven part del teu nucli. Sempre amb control i responsabilitat, però sempre és bo i satisfactori treure un problema a la gent que t'aporta.