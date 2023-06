Foto: Europa Press

La desena llista de morosos de l'Agència Tributària inclou un total de 6.076 deutors amb Hisenda de més de 600.000 euros al tancament del 2022 , fet que suposa un 13,7% menys respecte al volum recollit en el llistat passat publicat l'any passat.

Segons les dades facilitades aquest divendres 30 de juny per l'Agència Tributària, l'import global de deutes recollit al nou llistat arriba als 15.212 milions d'euros, un 14,1% menys, encara que resta duplicitats, ja que hi ha imports que corresponen a deutors principals i els responsables solidaris, l'import seria de 13.566 milions d'euros i, per tant, un 6,9% inferior.

Per ser seleccionats, els deutes que figuren al llistat han de complir les condicions de trobar-se per sobre dels 600.000 euros, no haver estat pagats transcorregut el termini original d'ingrés en període voluntari, que estiguin pendents de pagament el 31 de desembre de 2022 i que no estiguin ajornades o suspeses per qualsevol motiu legalment previst.

No obstant això, s'habilita la possibilitat de ser exclòs de la publicació si prèviament s'efectua el pagament íntegre dels deutes i sancions tributàries que hagin determinat la inclusió en el llistat.

LA MAJORIA SÓN EMPRESES I PROCESSOS DE CONCURS

Del total de 6.076 deutors que figuren a l'últim llistat, 1.009 són persones físiques per import de 1.390 milions d'euros (a la llista anterior eren 1.387 per import de 2.125 milions d'euros) i 5.067 són persones jurídiques per import de 13.823 milions (davant 5.650 de l'any anterior i 15.585 milions).

De l'import total, 6.230 milions d'euros (el 41%) es correspon amb deute de deutors en procés concursal (1.805 deutors, el 30% del total) i, per tant, és deute afectat per un procés en què les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes es troben limitats mentre duri el mateix procés concursal. Al llistat anterior, aquesta xifra era de més de 6.787 milions d'euros (el 38%), amb 2.067 deutors (el 29% del total).

DEUTORS PRINCIPALS SOBRE LA QUAL S'HA DERIVAT RESPONSABILITAT

Del total de deutors de la llista, en relació amb 2.155 deutors principals s'han realitzat derivacions de responsabilitat subsidiària o solidària a tercers diferents del deutor principal per un import de més de 2.123 milions (equivalent al 14% de l'import total de deute inclòs al llistat).

Segons explica l'Agència Tributària, aquestes xifres de derivacions no coincideixen amb els imports derivats que figuren al llistat, atès que en aquest apartat també s'inclouen les derivacions a responsables subsidiaris (per tant, no inclosos al llistat), així com derivacions que per import no entren al llindar del llistat.

1.591 DEUTORS SALEN DE LA LLISTA I 630 ENTREN

Un total de 1.591 deutors ja no figuren al llistat de deutors després d'haver aparegut al llistat publicat el juny del 2022, per la qual cosa abandonen la llista per un import de 3.135 milions d'euros.

La sortida de la llista es pot deure, tant a la cancel·lació total o parcial dels deutes objecte de publicació, com a l'obtenció d'un ajornament o suspensió del deute abans de la data de presa de dades (31 de desembre de 2022) , o per falta de fermesa del deute.

Per contra, un total de 630 deutors figuren en llistat de deutors a publicar el juny del 2023 i no apareixien al llistat publicat el juny del 2022, per la qual cosa entren a la llista per un import de deute de 955 milions d'euros