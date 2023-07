Informe assenyala falta de detall i fórmules genèriques en l'assignació de contractes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, posant en evidència la necessitat de més transparència i eficiència. @EP

El Tribunal de Comptes ha emès un informe en què destaca la necessitat d'una precisió més gran en els criteris d'adjudicació de contractes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Segons l'òrgan fiscalitzador, s'han utilitzat fórmules "excessivament genèriques" en l'assignació de contractes d'obres, serveis i subministraments durant l'exercici del 2021.

L'organisme ha fiscalitzat els contractes d'obres, serveis i subministraments subscrits per la Seguretat Social l'exercici de 2021 i aquesta manca de detall a l'hora d'adjudicar els contractes s'ha posat de manifest a l'informe, al qual ha accedit.

Concretament, dels 393 contractes formalitzats per l'Institut Nacional de Seguretat Social el 2021, se n'han fiscalitzat un total de 66, que representen el 70% de l'import d'adjudicació, amb gairebé 24,5 milions d'euros. Pel seu volum i rellevància econòmica, diu el Tribunal, destaquen els contractes de vigilància i seguretat, neteja i manteniment d'edificis.

Un dels aspectes destacats a l'informe és la inclusió de criteris objectius d'adjudicació i condicions especials d'execució de caràcter social i/o mediambiental a tots els plecs de condicions. El Tribunal de Comptes reconeix que aquesta inclusió constitueix una bona pràctica de gestió. Tot i això, s'assenyala que en 49 expedients no s'ha reflectit adequadament la vinculació d'aquests criteris amb els objectius dels contractes, cosa que afecta l'eficàcia del seu compliment.

RETARDS EN ELS CONTRACTES



A més, s'han identificat retards significatius en la finalització d'obres en dos casos, amb demores de 5,5 mesos i 10 mesos, respectivament, en comparació dels terminis inicialment previstos d'execució. Com a resposta a aquests retards, l'Institut Nacional de Seguretat Social va aplicar penalitats econòmiques per un import de 14.708,40 euros a una empresa adjudicatària per l'incompliment del termini establert.

Ateses aquestes situacions, el Tribunal de Comptes ha recomanat a l'INSS que millori la precisió en les condicions especials d'execució i eviti la divisió de l'objecte del contracte en lots. Tot i que s'han fet advertiments, cal destacar que, en termes generals, la Seguretat Social s'ha ajustat a la legalitat en l'adjudicació de contractes.

Després d'aquestes advertències, el Tribunal recomana a l'Institut de Seguretat Social justificar "degudament" als expedients de contractació els motius que emparen la decisió de no dividir en lots l'objecte dels contractes. En aquest context, insta a motivar "de manera concreta" als expedients la justificació dels criteris objectius d'adjudicació utilitzats, així com la ponderació assignada a cadascun.

Finalment, l'òrgan fiscalitzador considera que la Seguretat Social ha d'impulsar mesures per millorar el disseny i la justificació dels criteris objectius d'adjudicació. També de les condicions especials d'execució, incorporant l'aplicació de mesures concretes de caràcter social, laboral o mediambiental, relacionant-les amb l'objecte dels contractes i establint indicadors de seguiment suficients que permetin verificar adequadament l'eficàcia del seu compliment.

En conclusió, l'informe del Tribunal de Comptes destaca la necessitat d'una precisió i rigor més gran en els criteris d'adjudicació de contractes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Aquestes recomanacions busquen assegurar una gestió eficient i transparent dels recursos públics, així com promoure la responsabilitat social i el compliment d'objectius més amplis en termes de sostenibilitat i benestar. S'espera que l'INSS prengui les mesures necessàries per implementar aquestes recomanacions i millorar-ne les pràctiques de contractació.