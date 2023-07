El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá / @EP

Aproximadament el 70% dels metges i pediatres que han arribat a l'edat de jubilació en els darrers mesos han optat per endarrerir-ne la jubilació. Aquesta decisió s'ha degut a que els professionals han sol·licitat la implementació d'un sistema d'incentius per prolongar la vida laboral, cosa que finalment s'ha traduït en una millora de la jubilació activa, segons expliquen des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El Govern i els principals sindicats del sector ja han anticipat que l'escassetat de professionals de l'Atenció Primària empitjorarà durant la dècada que ve a causa de l'envelliment dels equips. Per abordar aquesta situació, el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, liderat per José Luis Escrivá, va proposar aquest nou programa amb què endarrerir l'edat de jubilació per conservar més metges.

De moment, 313 professionals han optat per continuar treballant després dels 65 anys, rebent el seu salari complet i percebent el 75% de la pensió, tal com ha confirmat el mitjà La Informació.

Aquesta fórmula representa un benefici mutu tant per al metge com per al sistema públic, ja que, d'una banda, el professional de la salut pràcticament duplica els seus ingressos, mentre que les finances públiques estalvien un 25% de la pensió i continuen generant ingressos a mitjançant les seves contribucions. A més, és clar, això contribueix al propòsit original de la mesura, alleujant l'escassetat de personal en què cada vegada més persones estan assolint l'edat de jubilació.

Segons l' Informe Oferta-Necessitat d'Especialistes Mèdics 2021-2035 , l'Atenció Primària es troba entre les especialitats amb més envelliment, amb un 33,2% de professionals que superen els 60 anys i un 60,2% que tenen més de 50 anys .

Aquestes estadístiques plantegen un escenari preocupant per a la propera dècada, ja que s'estima que Espanya podria perdre una mitjana de 7.000 a 8.000 metges cada any, arribant a un total de 80.000 el 2032.

Aquesta situació ha generat una preocupació significativa entre les comunitats autònomes, que han sol·licitat respostes als ministeris de Seguretat Social i Sanitat. Finalment, el desembre del 2022, es va presentar aquest programa com a resposta a aquesta problemàtica.

UN PROBLEMA URGENT



Escrivà va explicar que el problema se centrava particularment en els propers tres o quatre anys. A finals del 2022, quan es va presentar la iniciativa, hi havia 12.000 metges amb edats entre 60 i 65 anys, i 1.500 havien superat l'edat legal de jubilació.

Tot i això, el Govern no només ha buscat retenir els professionals que encara estan en exercici, sinó que també es permetrà la participació d'aquells metges i pediatres que hagin cessat la seva activitat laboral i decideixin reprendre-la, en igualtat de condicions.

En paral·lel, el Ministeri, en aquell moment liderat per Carolina Darias, també va prendre la decisió d'augmentar l'oferta de places MIR per a la convocatòria d'aquest any en un 4% i va assolir un total de 8.503 vacants.

Tot i això, la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) té dubtes sobre si aquesta ampliació de places públiques serà suficient per compensar el ritme previst de jubilacions abans del 2026 o 2027.

Per tant, els diferents sindicats a tot el país coincideixen a destacar que simplement augmentar el nombre de vacants no és suficient, sinó que cal augmentar la inversió en aquesta especialitat i oferir altres tipus d'incentius perquè més graduats optin per ella, com millores salarials.