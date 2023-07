Supermercat / @EP

Les rebaixes de l'IVA a aliments bàsics ia l'energia aprovades per l'Executiu per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i la pujada de preus han suposat un estalvi per a les llars espanyoles de 935 milions d'euros entre el gener i el maig d'aquest any, segons es desprèn del darrer informe de recaptació publicat recentment per l'Agència Tributària corresponent al mes de maig.

En concret, es tracta de la supressió de l'IVA del 4% que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat (pa, farina, llet, formatge, ous, etc.), de la rebaixa del 10% al 5% de l'oli i la pasta i de les retallades del tipus de l'IVA al 5% en electricitat i en gas natural, fusta i pèl·lets.

Encara que al principi la rebaixa de l'IVA a aliments es va fixar per a la primera meitat de l'any, el Consell de Ministres va aprovar aquesta mateixa setmana un Reial decret llei per prorrogar algunes de les mesures per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna i la pujada de preus, com ara la relativa a la rebaixa d'aquesta tributació dels aliments.

Així, en aquest nou paquet, el Govern ha decidit mantenir les rebaixes d'IVA del 4% al 0% als productes de primera necessitat i del 10% al 5% a altres productes bàsics que va posar en marxa a principis d'aquest any.

Segons els càlculs d'Hisenda , amb aquesta pròrroga per al segon semestre del 2023, l'estalvi per a les famílies tant pels productes que passaran del 4% al 0% com pel que baixin del 10% al 5% seria de 661 milions, com ja va passar al del primer semestre de l'any.

És a dir, les llars s'estalviaran 1.320 milions aquest exercici gràcies a aquestes rebaixes, segons les xifres que maneja el Departament que dirigeix María Jesús Montero.

Aquestes rebaixes tributàries sobre l'IVA d'aliments romandran en vigor fins al 31 de desembre del 2023, sempre que la taxa interanual de la inflació subjacent estigui per sobre del 5,5%. Si cau per sota d'aquesta taxa al mes de setembre, la dada de la qual es coneixerà al mes d'octubre, es recuperaria el tipus impositiu habitual d'IVA als aliments abans referits en els dos últims mesos previstos per a l'aplicació de la mesura. És a dir, des de l'1 de novembre.

MESURES SOBRE ENERGIA

El Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres preveu la pròrroga de la limitació del preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats. Aquest és l'àmbit en què està enquadrada la bombona de butà, el preu màxim del qual es va limitar el juny del 2022 a 19,55 euros. Aquest preu final per al consumidor, que està regulat i es revisa bimestralment, no podrà superar aquesta xifra. Actualment, gràcies a la relaxació dels mercats internacionals, la bombona costa 15,96 euros.

En matèria energètica, i tal com ja es va establir al Reial decret llei 20/2022 de 27 de desembre, en aquest segon semestre es mantenen les rebaixes fiscals en l'àmbit energètic que es duen aplicant des de mitjans de 2022.

Des del començament de la crisi de preus energètics el 2021 , el Govern ha aplicat rebaixes d'impostos en matèria d'energia per valor total de 21.522 milions d'euros: 11.274 fins al final del 2022 i 10.248 per al 2023.

Cal recordar que aquest efecte recaptatori afectarà tant l'Administració General de l'Estat com les administracions territorials, ja que diverses de les mesures tenen incidència en les recaptacions de l'IVA i de l'impost especial sobre l'electricitat, els rendiments de les quals estan cedits, parcialment o totalment, a les comunitats autònomes.

Només en el cas de les rebaixes d'IVA a electricitat ia gas natural, fusta i pèl·lets, l'impacte recaptatori entre el gener i el maig és de 457 milions d'euros.