L'empresa Iniciatives Events , responsable de l'organització de la majoria dels esdeveniments del moviment independentista català durant gairebé una dècada, organitzarà les etapes de la Volta Ciclista a Espanya a Barcelona. El més vistós és que està sent investigada en aquests moments per la seva participació en la prestació d'infraestructura per a les manifestacions de la plataforma Tsunami Democràtic.

Iniciatives Events ha estat l'encarregada d'organitzar tots els actes de Carles Puigdemont els últims anys, com la concentració independentista a Perpinyà, el febrer del 2020, a què va acudir l'expresident. A la tardor del mateix any, Iniciatives Events va organitzar una nova trobada a Perpinyà, on es van reunir Puigdemont, Quim Torra i Artur Mas, coincidint amb la visita de Felip VI a Catalunya després de la pandèmia. Entre algunes de les tasques, hi havia la de fabricar i transportar una enorme efígie del monarca per sol·licitud de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per cremar-lo al centre de Barcelona.

Iniciatives Events també va subministrar el material necessari per a la construcció d'escenaris la tardor del 2019. Aquests escenaris es van utilitzar per bloquejar l'autopista que connecta amb França a la Jonquera, així com el que va interrompre la Gran Via en plena vigília de les darreres eleccions generals. A més, l'empresa ha organitzat els principals esdeveniments de protesta als carrers de Catalunya a l'última dècada, tant per a Junts per Catalunya com per a ERC, l'ANC i Òmnium Cultural.

A la tardor del 2020, els propietaris d'Iniciatives Events, Toni Fusté i Roc Aguilera, van ser detinguts com a part de l'operació Voloh, dirigida pel magistrat Joaquín Aguirre del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona. No obstant això, posteriorment van ser posats en llibertat sota càrrecs. Actualment, es troben sota investigació per presumpta malversació de fons públics, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics.

D'aquesta manera, després de facilitar la seva infraestructura per dur a terme les manifestacions contra Espanya, Iniciatives Events s'encarregarà el proper mes d'agost d'organitzar les etapes de la Volta Ciclista a Espanya a la ciutat comtal.

LICITADORS PER A LA TORNADA CICLISTA

A la licitació per a l'organització de les dues etapes de la Volta Ciclista a Espanya, es van presentar dues empreses: Iniciatives Events i Serveis de l'Espectacle Focus . Tot i això, l'oferta d'aquesta última va ser considerablement més alta, superant en gairebé 200.000 euros la proposta d'Iniciatives Events. Això va facilitar a les autoritats municipals la decisió d'atorgar el contracte a aquesta darrera empresa.

És important destacar que l'oferta d'Iniciatives Events va presentar una reducció de preu i es va considerar presumptament anormal, amb una diferència de només 17.120,45 euros. Tot i això, l'empresa va justificar aquesta reducció davant l'Institut Barcelona Sports argumentant que s'ho podien permetre gràcies a l'optimització de recursos humans, la disponibilitat d'un magatzem amb material immobilitzat, l'existència d'una cartera de proveïdors que els permetia accedir a descomptes específics i la proximitat del vostre local a les ubicacions més importants de l'esdeveniment.

Per tant, Iniciatives Events serà la responsable de l'organització de la gala de presentació dels equips, la contrarellotge per equips de la primera etapa i l'arribada de la segona etapa de la Volta Ciclista a Espanya. La gala de presentació, que es transmetrà per televisió el 24 d'agost que ve, tindrà una durada d'hora i mitja. Durant l'esdeveniment, hi haurà públic en viu i els organitzadors tenen com a objectiu projectar una imatge positiva de la ciutat a través de la transmissió televisiva, la qual s'emetrà en directe a 17 països i en diferit a 190 països.

Aquesta competició esportiva no és insignificant, ja que compta amb l?acreditació de 614 periodistes per cobrir aquesta edició. A més, es busca brindar visibilitat a l'Ajuntament de Barcelona com a promotor de l'esdeveniment i la seu de la Vuelta.

La primera etapa de la Volta Ciclista a Espanya es durà a terme el 26 dagost i es desenvoluparà íntegrament dins de la ciutat de Barcelona. La responsabilitat d'Iniciatives Events serà muntar els boxs i el dispositiu de sortida i arribada, així com assegurar el tancament del recorregut per garantir la seguretat dels ciclistes. El punt de partida serà la platja del Somorrostro, mentre que l'arribada està prevista a l'avinguda Reina María Cristina.

D'altra banda, la segona etapa està programada pel 27 d'agost, amb sortida des de Mataró i arribada a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En aquesta ocasió, Iniciatives Events també estarà a càrrec de l´organització d´aquest tram de la competició.