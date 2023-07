Renfe / Arxiu

Renfe llança una campanya d'estiu enfocada en les famílies, perquè puguin gaudir de les millors ofertes per viatjar aquest estiu amb tren a qualsevol destinació, des del 24 de juliol al 10 de setembre. Aquests bitllets promocionals es poden adquirir des d'avui i fins al diumenge 9 de juliol.



Els bitllets dels nens a partir dels quatre anys tenen un preu fix promocional de 5 euros amb l'opció Basico, podent triar un bitllet Elige per 12 euros. Els bitllets promocionals de nen estan disponibles per a tots els trens i trajectes sense restricció de contingent. Els nens fins als tres anys viatgen gratis si no ocupen plaça.



Els bitllets promocionals es poden adquirir des d'aquest dimarts fins al 9 de juliol en tots els canals de venda habituals de Renfe: en la web renfe.com, a les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions, en agències de viatges presencials o virtuals i en el 91 232 03 20.