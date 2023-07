Fotografia de la roda de premsa @Foment del Treballa

Foment del Treball ha presentat aquest dimarts 4 de juliol, 371 propostes empresarials que ha compartit amb els partits polítics de cara a les properes Eleccions Generals del 23 de juliol.

Entre les propostes destaca la petició d'eliminar l'impost de patrimoni . Segons Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, és "indispensable que el màxim de partits tinguin el coratge i la valentia per portar als seus programes l'eliminació de l'Impost del Patrimoni, és un impost que no existeix a cap lloc del món".

El document amb les 371 propostes ha estat enviat a tots els partits polítics perquè incorporin les mesures als seus programes electorals. Les propostes parteixen amb l'objectiu d'aconseguir grans acords transversals per implementar les transformacions i les reformes culturals, per facilitar la concòrdia, el creixement sostenible i l'ocupació de qualitat.

Fotografia de Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball @ Foment del Treball

"Plantegem i exigim un gran acord que ajunti el màxim de formacions polítiques perquè es pugui celebrar a Espanya el dia de l'empresari el 27 de juny. Perquè es reconegui el paper dels empresaris, autònoms i PIMES i generar la riquesa que faciliti la cohesió social", diu el president de la Patronal.

A la roda de premsa també hi ha participat Salvador Guillermo director d'Estudis i Economia, que igual que Josep Sánchez Llibre, ha demanat l'eliminació "de facto" de l'Impost del Patrimoni.

També ha demanat l'ús de la fiscalitat com a eina per atraure inversió per fer front al canvi tecnològic. També anuncia que el creixement econòmic espanyol s'alentirà els propers anys, per la qual cosa indica que l'ús dels Fons Next Generation serà clau per esmorteir aquest recés.

Una altra de les propostes plantejades és augmentar la mida de la mitjana empresa, “si l'empresa espanyola fos idèntica a la mitjana de la UE, tindríem 1,3 milions més de treball i un augment del 5% del PIB. És un repte si tinguéssim aquesta grandària d'aquestes empreses” diu Guillem. Això vol dir que les petites PIMES han de créixer respecte a la seva dimensió per crear mitges empreses grans.

Fotografia de Salvador Guillermo director d'Estudis i Economia @Foment del Treball

Al sector turístic, Salvador Guillermo també ha exigit l'ampliació de l' aeroport del Prat i reforçar-ne la connectivitat internacional. També reclama que es reforcin les connexions amb els aeroports de Girona i de Reus mitjançant les línies d'AVE.

Finalment, la Responsable de Relacions Internacional amb les Corts Generals, Montse Surroca , explica que el reforç de les PIMES representa el camí per avançar cap a la digitalització. També reclama més col·laboració amb el sector privat per valorar l'impacte de les polítiques de competitivitat global i fer un ús millor dels fons públics en tots els seus àmbits.

Fotografia de Montse Surroca, Responsable de Relacions Internacional amb les Corts Generals @Foment del Treball

En matèria de recursos hídrics explica que calen “polítiques centrals per part de les administracions” . Al sector alimentari, també cal "implantar mesures de control efectives en matèria de benestar animal, fitosanitàries, productes alimentaris de tercers països i el frau alimentari. És important que hi hagi aquests controls per a uns estàndards homogenis, controls exigents" diu Surroca.