Foto: Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha presentat el seu darrer informe sobre els plans antifrau aprovats pels ens locals que han rebut Fons Next Generation. En aquesta ocasió, la mostra ha inclòs 37 entitats, que havien rebut més de 262 milions d'euros, una xifra que representa el 80,2% del total dels fons destinats als organismes locals de Catalunya. Aquests diners procedents de les institucions europees havien de servir per disminuir l’impacte de la crisi de la Covid-19, els anomenats Plans de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

Les dades facilitades per aquest organisme xifren en 329 el nombre d'entitats locals que han rebut diners d'aquests fons, però més del 80% s'han concentrat en aquests 37 analitzats.

A més, segons explica la Sindicatura, la iniciativa d’aquest projecte sorgeix de l’actuació coordinada entre els òrgans de control extern i el Tribunal de Comptes i ha estat "una fiscalització de compliment i s’ha adreçat a verificar si les entitats que han participat de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) han disposat dels plans de mesures antifrau (PMA)".

En aquest sentit, la Sindicatura apunta que, en general, s'han fet els deures, ja que 30 de les 37 entitats observades han posat en marxa i apliquen, de forma satisfactòria, aquests PMA per dur a terme les inversions dels diners procedents dels Fons Next Generation.

4 ENTITATS NO HAN DONAT RESPOSTA

Un dels punts negatius que es poden observar en aquest informe (que la Sindicatura assegura que ha fet arribar al Parlament de Catalunya) és que 4 dels organismes analitzats no han donat resposta a les consultes i els requeriments que se'ls ha fet.

De la mateixa manera, apunten també que "12 entitats no havien realitzat l’autoavaluació exigida" i incideixen que "s’ha detectat la necessitat d’insistir en la definició de mesures de prevenció i detecció".

Com a aspecte a millorar (encara que això no depèn d'aquests 37 ens observats), denuncien també una "manca d’informació a la Plataforma Comuna de Fons Europeus, mòdul del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (CoFFEE-MRR) sobre les entitats beneficiàries dels fons".

RECOMANACIONS

Més enllà d'aquest anàlisi, la Sindicatura emet també, en els seus informes, una sèrie de recomanacions que cal seguir.

Tot i que apunten que "s’ha assolit un bon nivell en la definició de les mesures correctives i de persecució" i "en els procediments de seguiment per a la revisió dels processos i de procediments relatius a la prevenció i correcció de conflictes d’interès", consideren que hi ha 4 aspectes clau a aplicar.

Esforçar-se per implementar els procediments orientats a millorar la lluita contra el frau que recomanen els diferents òrgans de govern i les autoritats europees.

Regular en les bases i acords corresponents, d’una manera clara i inequívoca, l‘obligació d’aprovar un PMA per a totes aquelles entitats que siguin beneficiàries de fons del PRTR.

Revisar periòdicament els procediments aprovats dirigits a la lluita contra el frau per actualitzar-los a les necessitats de l’entitat i als nous requeriments normatius que s’estableixin.

Estendre les mesures de prevenció, correcció, detecció i persecució del frau a tota la seva activitat.

REFER-SE DE L'IMPACTE DE LA COVID I IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ DE CATALUNYA

Per tal d'assumir reptes derivats de la crisi generada per la Covid i tenir una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital, Catalunya, com tots aquells territoris que ho sol·liciten, rep part d'aquests fons Next Generation.

Segons detalla la Generalitat al seu portal web, dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), la Generalitat de Catalunya està gestionant 2.828 milions d'euros, corresponents a les assignacions dels anys 2021 i 2022. Per l’any 2023, s’estima que han d'arribar-ne 923,5 milions més.

D'aquesta xifra, el Govern xifra en 479,4 els milions ja assignats, i en 444,1 milions addicionals arran de les conferències sectorials que es preveu que tindran lloc durant aquest exercici.