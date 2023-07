TV3 / @EP

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no està passant pel millor moment, econòmicament parlant, ja que les pèrdues acumulades dels exercicis anteriors arriben als 714 milions d'euros.

Al llarg dels anys, aquest dèficit s'ha anat acumulant i el 2022 es va reduir lleugerament gràcies als beneficis reflectits a l'última secció de l'informe financer, on es van registrar guanys de 15,16 milions d'euros el 2021 i 136.014 euros el 2022 · Tot i això, la complexitat de la situació financera de la corporació no s'ha disminuït.

La majoria de pèrdues acumulades, concretament 690 milions d'euros, corresponen a l'ens públic original. Per part seva, l'entitat CCMA SA, establerta el 2007, registra pèrdues per valor de 27 milions d'euros, i la societat TVC Multimedia SL presenta una pèrdua de 581.814 euros. Aquest considerable “forat” il·lustra la tendència de molts mitjans de comunicació públics a acumular dèficits.

Pel que fa als ingressos , aquests provenen principalment de la Generalitat de Catalunya, ja que es tracta del canal públic de la regió catalana. L'any 2022 el Departament de la Presidència va aportar 243,5 milions d'euros a aquest ens públic. A més, la seva activitat comercial va generar 52,2 milions d'euros, cosa que es tradueix que el canal necessita la partida pressupostària per cobrir els seus costos.

La despesa més significativa de la CCMA correspon al personal , que va assolir els 185,7 milions d'euros el darrer any, en comparació dels 177,1 milions de l'exercici anterior. Aquest import és superior al d'altres televisions autonòmiques, com la basca (EiTB), que va gastar 75,8 milions d'euros en salaris l'any passat. Amb aquests diners es donen feina a 2.406 empleats: 10 persones ocupen càrrecs d'"alta direcció", 30 són "directius", 129 s'exerceixen com a "comandaments intermedis", i la gran majoria, és a dir, 2.268 persones, treballen en rols tècnics . El cost mitjà per empleat se situa en 77.000 euros anuals.

La part positiva de TV3 és que es manté líder d?audiència a Catalunya. Sense anar més lluny, el mes de juny passat va obtenir una quota de pantalla mitjana de 14,2 punts, i es va posicionar com el mitjà de comunicació regional més vist a Espanya. Això va superar la TVG gallega, que va assolir un 12,1%, i Aragó TV, amb un 11,1%.



Properament, s'implementarà un projecte nou amb una assignació de 30 milions d'euros, amb l'objectiu d'establir un servei audiovisual sota demanda des de la CCMA. Aquest servei serà semblant a RTVE Play, però amb contingut exclusivament en català.