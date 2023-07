Un moment de la intervenció de Corredor. Foto: CEDE

“Cada vegada més se'ns avalua a les companyies per la nostra capacitat de generar impacte positiu a l'entorn. Per això, mesurar-ho, monetitzar-ho i difondre'l ja no és una opció”. Així ho ha manifestat aquest dijous 6 de juliol la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, durant una trobada organitzada per la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE). L'acte, que ha comptat amb el patrocini d'AGBAR i la col·laboració de Deloitte, ha estat presentat per Luis López-Cózar, president del Club EOI – Antics Alumnes; i moderat per Mario Armero, patró de la Fundació CEDE.

Durant el diàleg, en què han participat més de 120 directius de diferents sectors i àmbits territorials, Corredor ha defensat que les empreses han d'apostar per un capitalisme ètic, que generi valor social compartit amb tots els grups d'interès. Perquè aquest valor social continuï creixent, des de Redeia han publicat recentment el primer Informe de mesurament i gestió de l'impacte de la companyia que Beatriz Corredor ha presentat durant l'acte. “Un exercici pioner de transparència amb què hem mesurat i monetitzat el nostre impacte al territori a través de 21 indicadors. Ara sabem que per cada euro de benefici, aportem a la societat 14,5 euros, cosa que ens permet tenir una visió clara sobre el valor social compartit que generem a l'entorn en què operem”.

La companyia integrarà aquests resultats obtinguts en els processos de presa de decisió per maximitzar els impactes positius i neutralitzar-ne els efectes negatius, prioritzant projectes i inversions a llarg termini que garanteixin una triple sostenibilitat: de l'empresa, social i ambiental. "És l'única via per assolir el nostre objectiu de generar un impacte net positiu i contribuir a la transformació social", ha afirmat Corredor.

Es tracta d'un exercici voluntari que situa Redeia com una de les primeres companyies espanyoles a rendir comptes sobre la seva contribució a l'entorn, el medi ambient i les persones. La companyia ha analitzat de manera minuciosa un catàleg de més d'una vintena d'impactes, com ara: accés, disponibilitat i garantia de subministrament elèctric i connectivitat; desenvolupament social; seguretat i salut laborals; o la petjada de carboni.

Per això, ha emprat metodologies i marcs de referència creats per institucions de reconegut prestigi nacional, com la Càtedra d'Impacte Social de la Universitat Pontifícia de Cometes, i internacional, com Harvard Business School, World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) i Capitals Coalition.

MOTOR DE TRANSFORMACIÓ A ESPANYA I AMÈRICA LLATINA

Durant l'acte organitzat per CEDE, la presidenta de Redeia ha valorat el paper del grup en la transformació ecològica i digital com a operador global d'infraestructures essencials en electricitat i telecomunicacions a Espanya i Llatinoamèrica.

La seva filial Red Eléctrica, TSO espanyol, impulsa la transició energètica en tres àmbits: integra de manera segura la producció renovable a través del Cecre, facilita l'accés neutral de nova generació i la seva connexió a la xarxa i executa els desenvolupaments de xarxa contemplats a la Planificació vigent. Aquesta tasca ha permès que fins al juny gairebé el 52% de la generació elèctrica s'hagi fet amb tecnologies renovables. Corredor ha manifestat que l'empresa "està preparada per complir amb els objectius del nou PNIEC que, entre d'altres, estableix la meta del 81% de renovables al mix peninsular per al 2030".

Finalment, Beatriz Corredor ha destacat la darrera fita del grup en matèria de connectivitat. Hispasat presta ara el nou servei Connecta't 35 que, en el marc del Programa Únic Demanda Rural finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ofereix Internet al 100% del territori espanyol a un cost assequible. “Amb aquest servei, tanquem per fi la bretxa digital al medi no urbà”, ha conclòs.