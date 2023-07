Naturgy construirà, en col·laboració amb AEMA Servicios Energéticos, una nova planta de biometà, ubicada al municipi valencià d'Utiel, amb capacitat per produir 20 GWh anuals i amb una inversió de 2,7 milions d'euros. La construcció del projecte s'iniciarà properament i la data d'entrada en operació està prevista per a inicis de 2025, informa l'empresa en un comunicat.

La planta d'Utiel utilitzarà residus agroindustrials i tindrà capacitat per abastir més de 5.300 llars amb un gas d'origen renovable que es podrà injectar a la xarxa de distribució, evitant l'emissió a l'atmosfera de més de 4.300 tones de CO2 a l'any.

El projecte està alineat amb la Ruta Valenciana del Biogàs, que promou la construcció d'un centenar de plantes de gas renovable a la regió per produir el 65% del gas consumit per les llars valencianes.

"La planta d'Utiel suposa un pas més en l'estratègia de Naturgy per liderar l'impuls del biometà, un gas renovable amb un potencial enorme per transformar el nostre actual model energètic", ha explicat la directora de Nous Negocis de Naturgy, Silvia Sanjoaquín.

La d'Utiel serà la cinquena planta de biometà desenvolupada i operada per Naturgy, consolidant el grup com un dels principals promotors del gas renovable a Espanya, amb més de 60 projectes en diferents fases de desenvolupament.

En operació, la companyia ja compta amb dues plantes de producció pròpies de biometà: una situada a l'EDAR de Bens (la Corunya) i una altra ubicada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que va ser la primera a Espanya a injectar a la xarxa gas renovable procedent d'abocador.

A aquestes se sumarà en els propers mesos una tercera que es troba actualment a la fase final de construcció, ubicada a l'explotació ramadera de Porgaporcs de Vila-Sana (Lleida), i una quarta que està en tramitació a Torrefarrera (Lleida).

A més, el grup va signar recentment un acord per a l'adquisició de tota la producció de biometà del projecte de Bioenergia Vallès Oriental (BioVO), ubicat a Granollers, recorden des de l'entitat.

Per la seva banda, AEMA compta amb una planta en operació de tractament de residus a La Vall d'Uxó (Castelló), amb un procés de digestió anaeròbia per a la producció de biogàs, el qual és aprofitat mitjançant un motor de cogeneració per a la producció de electricitat i energia tèrmica.