Després de la seva gran acollida a Cartagena i Antequera, on més de 1.700 persones ja han gaudit del “laberint de retards” i s'han dipositat prop de 1.200 firmes recolzant el moviment. L'acció itinerant fa la tercera parada a Barcelona per continuar conscienciant la societat sobre la importància de finalitzar el Corredor Mediterrani tant per a l'economia com per al turisme del nostre país.

L'acció ha començat aquest matí a la plaça de la Universitat de Barcelona amb una foto grupal davant del laberint, en què han participat: Diego Lorente , director general de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Josep Sánchez Llibre , president de Foment del Treball Nacional, Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat de Catalunya, Marc Puig , president i conseller delegat del Grup Puig, Nuria Basí , presidenta de Basi SA, Josep Tarradellas , president de Casa Tarradellas, Jaime Grego , president de Laboratoris LETI Pharma, entre d'altres empresaris i representants de la societat civil.

Diego Lorente , director general de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), ha destacat que “quan els empresaris i la societat civil s'uneixen i es mouen, els polítics no tenen cap més remei que actuar i comprometre's i això és el que va passar. Des del 2016 quan vam crear el moviment #QuieroCorredor fins ara, s'han fet grans passos”.

També ha posat en valor algunes xifres: “La zona de l'arc mediterrani que va des d'Algesires fins a la frontera francesa, per on transcorre el Corredor Mediterrani, engloba gairebé el 50% del PIB, el 50% de les exportacions, el 63% del trànsit marítim portuari i el 50% de l'atracció de turistes estrangers, i no hi havia un ferrocarril que connectés tot el mediterrani per això, és importantíssim que aquesta infraestructura estigui acabada com més aviat millor”.

Finalment, ha afegit: “Hem decidit sortir al carrer perquè la societat s'hi acosti, entengui la importància de la infraestructura i ens ajudi a cridar ben alt: Vull Corredor!”

Per la seva banda, Josep Sánchez Llibre , president de Foment del Treball, ha expressat que “és incomprensible i lamentable que una part dels territoris espanyols no estiguin connectats a través de la via ferroviària”. A més, ha destacat que: “Hem de construir futur i per això, cal consens, diàleg i buscar la complicitat de l'administració i de l'estat perquè s'acabin els incompliments, els retards i es posi en marxa per acabar el corredor mediterrani”.

Després d'aquestes declaracions, empresaris i representants de la societat civil han visitat el laberint i han dipositat la signatura a favor del Corredor Mediterrani. La instal·lació, de més de 140 metres quadrats, romandrà oberta per a tota la ciutadania des de les 12.00 fins a les 21.30 h divendres i dissabte i diumenge fins a les 14.00 h.

Durant aquests dies, la ciutadania podrà endinsar-se als secrets del Corredor Mediterrani i recórrer cadascun dels passadissos passant diferents proves fins arribar a la casella de sortida.

Després del seu pas per Cartagena i Antequera i la seva arribada a Barcelona , la seva última parada serà Alacant, instal·lant-se a la Plaça de la Montañeta el cap de setmana del 14 al 16 de juliol , fent la seva foto inaugural a les 11.00 h.

ACCIÓ ITINERANT DEL MOVIMENT #QUIEROCORREDOR

Des de l' Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) , el 2016 van impulsar el Moviment #QuieroCorredor. A través dels seus actes empresarials i accions itinerants, persegueixen diversos objectius: posar en escena la importància i la necessitat de la infraestructura; sensibilitzar tot el país perquè es corresponsabilitzi en la seva reivindicació i fer que els representants públics es comprometin amb la infraestructura perquè sigui una realitat.

Aquest any, el moviment s'ha tornat a embarcar en una acció per les diferents ciutats de l'Arc Mediterrani per arribar així a tota la ciutadania. Una infraestructura, en 3D, en què la població pot gaudir, de manera divertida, d'una experiència immersiva per conèixer els embolics a què s'enfronta el Corredor Mediterrani.

XEQUEJOS SEMESTRALS

Des d'AVE, van prometre analitzar des d'una perspectiva tècnica, dues vegades l'any, quin progrés experimentava la infraestructura. La primera revisió de 2023 tindrà lloc de manera virtual el 3 de juliol, posant a disposició de la societat, al canal de comunicació elcorredormediterraneo.com , el document actualitzat de l'estat actual de tots els trams del Corredor Mediterrani a Espanya.

El 7è Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani , que coincidirà amb Segon Chequeo Semestral de l'any, tindrà lloc el 16 de novembre al Palau Municipal d'IFEMA (Madrid) i està previst congregar més de 2.000 empresaris i representants de la societat civil que es reuniran a crit de #QuieroCorredor.